Torna a Cuneo la "Sei per Sempre": il 19 settembre sport, festa e solidarietà nel Parco Fluviale

È iniziato il conto alla rovescia per la nuova edizione della "Sei per Sempre", la manifestazione podistica che il 19 settembre tornerà ad animare il Parco Fluviale Gesso e Stura di Cuneo, con partenza e arrivo nell'area NUoVO. Un evento che negli anni è diventato un appuntamento atteso da runner, appassionati di sport e famiglie, grazie a una formula capace di coniugare agonismo, divertimento e solidarietà.

Le iscrizioni sono già aperte sul sito ufficiale www.seipersempre.run e l'invito degli organizzatori è quello di prenotare il proprio pettorale prima della pausa estiva, per prendere parte a un weekend all'insegna dello sport e della condivisione.

La gara si sviluppa su un percorso di circa 6 chilometri, con 30 metri di dislivello positivo, omologato secondo le caratteristiche tecniche UISP e aperto ad atleti italiani e stranieri in possesso di certificato medico agonistico in corso di validità. La competizione prevede una formula originale: ogni ora viene dato il via a un nuovo giro, mentre il tempo massimo a disposizione diminuisce progressivamente di un minuto a ogni ripartenza. A conquistare la vittoria sarà l'atleta capace di completare il maggior numero di giri.

Una sfida di resistenza e strategia, ma anche un'occasione per vivere il Parco Fluviale in un clima di festa. Accanto alla competizione, infatti, il villaggio dell'evento proporrà una giornata ricca di attività con dimostrazioni sportive, musica, intrattenimento e il SoFood SoParty, che culminerà nel tradizionale pasta party aperto ad atleti e accompagnatori.

Negli anni "Sei per Sempre" è riuscita ad attirare partecipanti provenienti da diverse regioni italiane, contribuendo anche alla promozione turistica del territorio cuneese e valorizzando uno dei suoi luoghi simbolo.

Il cuore della manifestazione resta però quello solidale. L'intero evento sostiene infatti "La Cura nello Sguardo", associazione impegnata nella diffusione della cultura delle cure palliative e nel supporto ai malati e alle loro famiglie.

«Quando si corre alla "Sei per Sempre" non si corre mai da soli – spiega Alberto Rovera, organizzatore della manifestazione –. Si corre per se stessi, ma soprattutto per chi ha bisogno del nostro supporto. Sapere che ogni nostro chilometro aiuta l'associazione "La Cura nello Sguardo" dà una spinta in più quando le gambe iniziano a sentire la stanchezza. È questa la vera vittoria di tutti noi».

L'invito è rivolto non soltanto ai runner più esperti, ma anche a gruppi di amici, associazioni, palestre e aziende che desiderano vivere un'esperienza di team building all'insegna dello sport e della solidarietà.

Per informazioni e iscrizioni è possibile consultare il sito www.seipersempre.run, scrivere all'indirizzo info@seipersempre.run oppure seguire i canali social ufficiali della manifestazione su Facebook e Instagram.