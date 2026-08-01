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Attualità | 01 agosto 2026, 06:10

Alla Camera dei Deputati si parla di acqua e cambiamenti climatici: Roberto Cerrato rappresenta il Centro Studi Langhe Roero Monferrato

L'intervento nella Sala del Cenacolo ha richiamato l'attualità del pensiero di Cavour sulla gestione delle risorse idriche e la necessità di politiche concrete contro gli sprechi

L'intervento nella Sala del Cenacolo della Camera dei Deputati

L'intervento nella Sala del Cenacolo della Camera dei Deputati

Il tema dell'acqua, oggi sempre più centrale di fronte alle sfide poste dai cambiamenti climatici, è stato al centro di una conferenza ospitata ieri, 30 luglio, nella Sala del Cenacolo della Camera dei Deputati. Tra i relatori anche Roberto Cerrato, intervenuto in rappresentanza del Centro Studi Langhe Roero Monferrato.

L'incontro ha approfondito il valore storico e attuale della gestione delle risorse idriche, prendendo spunto dalla figura di Camillo Benso Conte di Cavour e dalla sua visione dello sviluppo agricolo del Paese. Cerrato ha ricordato come già oltre 150 anni fa il tema dell'acqua fosse considerato strategico per i territori agricoli italiani, in particolare per quelli del Nord.

Nel corso della conferenza, le diverse relazioni hanno evidenziato l'urgenza di promuovere azioni concrete a tutela di una risorsa sempre più preziosa, sottolineando come la lotta agli sprechi rappresenti una priorità in un contesto segnato dagli effetti dei cambiamenti climatici.

Al termine dell'incontro, Cerrato ha rivolto un ringraziamento agli organizzatori, in particolare all'onorevole Alessandro Giglio Vigna, al dottore di ricerca  Enrico Pomatto e al professor Marco Devecchi, per l'invito a partecipare all'iniziativa.

redazione

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