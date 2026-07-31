Casteldelfino riscopre San Francesco tra parole, letture e musica

Il professor Aldo Intagliata e l'attore Giorgio Lusso

Domenica 2 agosto, alle 17, la chiesa di Santa Margherita di Casteldelfino, in via Roma 51, ospiterà "San Francesco tra parole e musica", un incontro che unirà narrazione, letture e accompagnamento musicale per offrire al pubblico un viaggio nella figura e nel pensiero del Santo di Assisi, mettendone in luce la straordinaria attualità.

Protagonista dell'appuntamento sarà il professor Aldo Intagliata, che ripercorre la vita di San Francesco attraverso le prime biografie dedicate al "Poverello di Assisi", la Vita prima e la Vita seconda secondo il suo primo biografo Tommaso da Celano. Il libro a cura del professor Intagliata è pubblicato da Fusta Editore. Un racconto che permetterà di approfondire non solo gli episodi più significativi della sua esistenza, ma anche il valore universale del suo messaggio, ancora oggi capace di parlare all'uomo contemporaneo.

Ad arricchire la narrazione saranno le suggestive sonorità dell'arpa di Irene Munari, mentre l'attore Giorgio Lusso interpreterà alcuni brani tratti dalle fonti francescane, dando voce ai testi che hanno tramandato la storia e gli insegnamenti del santo.

Ingresso libero.

L'evento rappresenta un'occasione per coniugare cultura, spiritualità e musica in uno dei luoghi più suggestivi della Valle Varaita, offrendo al pubblico un momento di riflessione e di approfondimento attraverso il linguaggio dell'arte e della parola.

L'iniziativa rientra nel calendario di "Alevè Libre", la rassegna dedicata alla cultura alpina, al teatro e ai libri, promossa dall'Unione Montana Valle Varaita e dall'Associazione Alevè Libre, con il patrocinio del Comune di Casteldelfino.