ATLETICA / Riva e Torchio tra i convocati per i campionati europei di Birmingham

Ufficializzate dal direttore tecnico Antonio La Torre le convocazioni per i campionati europei di Birmingham (Gran Bretagna) in programma dal 10 al 16 agosto. S

Sono 132 gli atleti chiamati a vestire la maglia azzurra, di cui 70 uomini e 62 donne. È la squadra azzurra più numerosa di sempre, superata anche la cifra record dei 116 qualificati degli Europei di Roma 2024.

Per quanto riguarda il Piemonte, saranno 7 gli atleti che voleranno oltremanica per la rassegna continentale.

Tra loro spicca la presenza di due dei medagliati di Roma 2024, Pietro Arese (Fiamme Gialle) che fu bronzo sui 1500 e Pietro Riva (Fiamme Oro), due anni fa argento nella mezza maratona e oro a squadre. In questa edizione Arese tornerà a competere sulla distanza che l’ha visto anche finalista olimpico e di cui è campione italiano, Riva invece sarà al via della maratona (nel 2024, anno olimpico, la maratona non si disputò a vantaggio della distanza più breve).

Rinuncia Simone Bertelli (Fiamme Gialle), campione europeo u23 di salto con l’asta nel 2025; 5,63 il suo primato stagionale (indoor). Inizialmente convocato, il torinese ha scelto di non partire poichè ancora in via di recupero da un infortunio.

Al femminile, si conferma in azzurro Daisy Osakue (Fiamme Gialle), primatista italiana di lancio del disco, record ritoccato a giugno con 64,68. Sempre restando al settore lanci, primo Campionato Europeo assoluto per Sara Verteramo (Battaglio CUS Torino), che nella categoria assoluta ha già preso parte a due edizioni della Coppa Europa Lanci e al campionato europeo per Nazioni.

Elisa Palmero (Esercito) a Roma 2024 fu sesta nei 10.000 metri e 15ma nella mezza maratona. A Birmingham sarà nuovamente al via dei 10.000 metri e tenterà l’accoppiata con i 5000 metri, così come Nadia Battocletti e Federica Del Buono.

Per quanto riguarda le staffette, confermate Rachele Torchio (Atl. Mondovì-Acqua S.Bernardo) nel gruppo della 4x100 femminile e mista e Clarissa Vianelli (Fiamme Oro) in quello della 4x400. Per entrambe è la prima convocazione in un campionato continentale assoluto, dopo la partecipazione alle rassegne internazionali giovanili.