BASKET / Il cuneese Edoardo Di Meo trascina l'Italia in finale agli Europei Under 18

Un'impresa da ricordare per la Nazionale Italiana di pallacanestro, che conquista la finale del torneo "Europeo U18" superando la Francia per 80-77 dopo un tempo supplementare. Il grande eroe della semifinale disputata alla Bts Arena di Trento è il cuneese Edoardo Di Meo, autore del canestro da tre punti decisivo a soli 80 centesimi dalla sirena.

Per la guardia piemontese una prestazione individuale eccezionale da ben 22 punti complessivi, che proietta gli azzurri guidati dal coach Marco Sodini all'atto conclusivo della competizione a distanza di 34 anni dall'ultima volta.

Nato a Cuneo e cresciuto tra i settori giovanili di Granda College Cuneo e Bc Gators Savigliano, Di Meo è poi approdato al Derthona, società con cui ha collezionato l'esordio in Lba e conquistato lo scudetto Under 19 Eccellenza. Nella sfida contro i transalpini, il talento cuneese ha preso per mano la squadra nel momento più critico, guidando la rimonta dal -14 del quarto periodo fino al tiratissimo finale concluso con la sua tripla vincente dall'angolo.

"Siamo una squadra che non muore mai – ha dichiarato Edoardo Di Meo nella nota diffusa dalla Federazione Italiana Pallacanestro a fine partita –. Dal -10 potevamo mollare e invece siamo rimasti lì con la testa, con qualche canestro, ma soprattutto con tanta difesa. Abbiamo veramente un cuore pazzesco, più del talento, più di tutto: è voglia e cuore, credo che siano le chiavi per vincere queste partite. Il mio tiro? È quello che sogno di segnare da una vita. Ne ho sbagliati tanti così. Sono emozionatissimo, felicissimo. Credo che la partita, però, sia stata vinta prima, con tutte quelle difese senza mai mollare, con il cuore che abbiamo messo in tutta la partita. È stata una di quelle vittorie con la V maiuscola, di squadra."

La vittoria spalanca all'Italia le porte per la finale per la medaglia d'oro degli "Europei Under 18", in programma alle ore 20.30 contro la Slovenia.