Reti d'impresa e marketing digitale, Cia Cuneo: "Aiuti concreti per le aziende agricole dagli ultimi due bandi della Camera di Commercio"

Due nuove opportunità di finanziamento per le imprese del territorio arrivano dalla Camera di commercio di Cuneo, che ha pubblicato i bandi 2026 dedicati alle reti d'impresa e al digital marketing con l'intelligenza artificiale. Per Cia Agricoltori italiani di Cuneo si tratta di strumenti particolarmente interessanti anche per il settore agricolo, sia per rafforzare la collaborazione tra aziende sia per sostenere gli investimenti nella promozione e nella vendita.

«Sono due misure che possono offrire un aiuto concreto alle aziende agricole – sottolinea Pietro Busso, responsabile provinciale del Settore Finanza agevolata di Cia Agricoltori italiani Cuneo –. Il bando sulle reti d'impresa favorisce la capacità di fare sistema, elemento sempre più importante per valorizzare i prodotti, affrontare i mercati e condividere progetti comuni. Quello sul digital marketing AI, invece, consente di investire in strumenti innovativi per migliorare la comunicazione, il rapporto con i clienti e i canali di vendita, aspetti ormai strategici anche per le imprese agricole».

(Pietro Busso)

Il bando Reti d'impresa ha l'obiettivo di favorire la costituzione, il consolidamento e la valorizzazione delle reti tra imprese per accrescere innovazione e competitività. Possono beneficiare dei contributi sia le reti soggetto, dotate di personalità giuridica e iscritte al Registro delle imprese, sia le reti contratto, attraverso l'impresa capofila. Sono ammesse spese per la costituzione della rete, la revisione del contratto, la comunicazione e promozione, la realizzazione di portali e siti internet, loghi, campagne promozionali, traduzioni e formazione sul management delle reti. Il contributo è pari al 50% delle spese ammissibili, con un massimo di 5.000 euro per rete, a fronte di un investimento minimo di 2.000 euro.

Il bando Digital marketing AI punta invece a promuovere la digitalizzazione dei processi aziendali attraverso l'integrazione di soluzioni basate sull'intelligenza artificiale applicate al marketing e alla gestione della clientela. I destinatari sono le imprese con sede o unità locale nel territorio della Camera di commercio di Cuneo. Tra le spese ammissibili rientrano consulenze, formazione e acquisto di beni strumentali per piattaforme di marketing automation con AI, sistemi di analisi dei dati, strumenti per e-commerce con funzionalità di intelligenza artificiale, gestione evoluta dei social media, CRM e altre tecnologie per il marketing digitale. Anche in questo caso il contributo copre il 50% delle spese ammissibili, fino a un massimo di 5.000 euro per impresa, con un investimento minimo di 3.000 euro.

«Per molte aziende agricole – conclude Busso – queste misure rappresentano un'occasione per compiere un salto di qualità. Le reti possono rafforzare la presenza sul mercato e creare economie di scala, mentre le tecnologie digitali e l'intelligenza artificiale possono migliorare la capacità di raggiungere nuovi clienti, valorizzare le produzioni e rendere più efficaci le strategie commerciali. Cia è a disposizione delle imprese per valutare i progetti e accompagnarle nella presentazione delle domande».