Cuneo: “Ogni domenica in via Amedeo Rossi cassonetti pieni e rifiuti abbandonati tutto intorno”

Ogni domenica, da mesi, lo stesso scenario in via Amedeo Rossi a Cuneo: cassonneti pieni e rifiuti sparsi intorno. A segnalare la situazione è un residente, che attraverso il nostro giornale, esasperato dal ripetersi del problema, confida in un intervento che possa finalmente risolverlo.
Le temperature quasi tropicali degli ultimi giorni contribuiscono ad aggravare un quadro già poco decoroso, favorendo anche il proliferare di cattivi odori nell'area.
“Vorrei far notare lo schifo, tutte le settimane è così”, racconta il lettore, che aggiunge con ironia: “Con questo caldo arriva sempre un profumino niente male”.
La speranza del segnalatore è che la situazione possa migliorare e che il problema venga affrontato all'origine da chi di competenza, senza voler attribuire responsabilità precise.
“Non so di chi è la colpa, se dei condomini o dell'impresa che non passa a raccogliere, ma resta il fatto che a soli dieci metri dalla via principale di Cuneo, alla domenica, c'è sempre questo spettacolo”.