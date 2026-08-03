A Bra il tennis incontra la solidarietà: successo per il “RoLANGArros” promosso da Langa Sport Eventi

Le Langhe e il celebre Slam parigino convivono nel gioco di parole che dà il nome alla manifestazione nata nel 2000 sotto la Zizzola per iniziativa dell’associazione Langa Sport Eventi. Un evento che anno dopo anno si conferma come un appuntamento seguitissimo, capace di coniugare sport e solidarietà, mediante una raccolta fondi che anno dopo anno sostiene una diversa associazione locale.

Il "RoLANGArros" – questo il nome del torneo – nasce a Pollenzo grazie ad Andrea Scaparone e Fabrizio Gullino. Dal 2025 si svolge al Tennis Club Bra di via Solferino 18, che è dotato di due campi in terra rossa che permettono di accogliere un numero più alto di partecipanti. Per agevolare lo svolgimento del torneo, il calendario viene costruito tenendo conto delle disponibilità degli iscritti, raccolte in fase di iscrizione.

[Andrea Scaparone e Fabrizio Gullino]

L’ultima edizione si è svolta dal 30 maggio al 17 luglio scorso, con 191 partite disputate e oltre 500 ore di gioco. Il podio è stato composto da Stefano Corio, Emanuele Barberis e Gabriele Moricca. Il montepremi complessivo del torneo ha superato i 500 euro; le coppe, invece, sono state realizzate artigianalmente in vetro e create appositamente per la manifestazione.

“Il RoLANGArros è stato ideato nel 2020 – sottolineano Andrea Scaparone e Fabrizio Gullino, soci fondatori della Langa Sport Eventi Asd –, nel pieno del Covid, quasi per gioco tra una ventina di amici. Da allora è cresciuto costantemente, passando da 20 partecipanti fino ai 100 iscritti dell'edizione 2026, suddivisi in 25 gironi. L'obiettivo dell'associazione è promuovere il tennis e renderlo sempre più accessibile, offrendo anche a chi non ha avuto l'opportunità di praticarlo fin da piccolo la possibilità di avvicinarsi a questo sport, valorizzando allo stesso tempo la comunità locale e sostenendo iniziative solidali. Quest’anno abbiamo organizzato la settima edizione, raggiungendo per la prima volta i 100 partecipanti, erano 84 nel 2025. Fin dall’inizio abbiamo cercato di proporre qualcosa di diverso dai classici tornei, con la formula a gironi con almeno tre partite garantite per tutti e un ricco pacco gara con prodotti del territorio, tra cui una bottiglia del vino '8pari', progetto di inclusione sociale e tanto altro ancora. Accanto allo sport cerchiamo sempre di dare spazio anche alla solidarietà nei confronti di associazioni del territorio”.

Quanto alla lotteria benefica abbinata al torneo: “Siamo lieti e soddisfatti di aver donato quest’anno 890 euro all’associazione a supporto degli sportivi con disabilità di SportAbili Alba Asd. Nella scorsa edizione avevamo sostenuto allo stesso modo 'Progetto Scaldacuore' e 'Noi Come Te'. Pensiamo possa essere una bella storia di sport, territorio e beneficenza. Complessivamente tra l’edizione 2026 e quella dell’anno scorso abbiamo devoluto complessivamente oltre 2.000 euro, Nell'edizione 2026, grazie al sostegno degli sponsor, sono stati messi in palio una Sky Box Experience allo Juventus Stadium, racchette e borsoni Wilson, una maglia della Juventus autografata da Giorgio Chiellini e buoni offerti dalla Lavanderia Speed Queen di Bra e altro ancora”.

Intanto si guarda già alla prossima edizione dell’evento: “Il RoLANGArros tornerà nel 2027 con l'ottava edizione e, a settembre, è in programma anche un piccolo 'spin-off' dedicato al doppio, riservato a 40 partecipanti. Per noi il RoLANGArros è soprattutto passione, amicizia, condivisione e voglia di far crescere il tennis nella nostra comunità”.

[Scaparone e Gullino coi referenti dell'associazione SportAbili]