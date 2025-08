Cuneo, scontro tra due auto nei pressi del MIAC

Incidente nella serata di ieri, sabato 2 agosto, nei pressi del MIAC. L’allarma è scattato verso le 21, mentre era in corso il temporale. Per dinamiche in fase di accertamento due auto sono state coinvolte in un incidente, su uno dei due mezzi c’erano quattro persone a bordo, di cui due minori.

Il sinistro non ha fortunatamente causato gravi conseguenze agli occupanti dei veicoli, ma è stato disposto il trasferimento in ospedale per accertamenti e controlli del caso per alcuni di loro.

Sul posto è intervenuta la prima partenza dei Vigili del Fuoco di Cuneo, insieme al personale sanitario del 118.