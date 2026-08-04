CALCIO ECCELLENZA / Al via la preparazione del Cuneo: “Quest’estate la società ha fatto un ottimo lavoro nonostante le molte difficoltà” [FOTO e VIDEO]

Ha preso il via nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 3 agosto, la preparazione precampionato dell’AC Cuneo 1905 sotto la guida del neoallenatore Michele Magliano, già sulla panchina delle “Aquile”dal 2017 al 2024. Per il mister biancorosso si tratta appunto di un gradito ritorno dopo le due ottime stagioni con la Monregale.

Tra le molte conferme e qualche interessante volto nuovo, si è presentato al “Cuneo Training Center” un gruppo rinnovato ed ambizioso. I cuneesi, forti del nuovo progetto tecnico, sono chiamati a mantenere alto il livello di gioco espresso e stazionare per tutta l’annata nei vertici alti della classifica per giocarsi la promozione in Serie D.

Il consueto primo appuntamento stagionale si è aperto con poche parole rivolte dal mister e dalla società ai giocatori. A loro, guidati dal confermatissimo capitan Davide Magnaldi, sono stati chiesti passione e sudore per la piazza storica che rappresentano.

Dopo i discorsi introduttivi e di benvenuto la parola è immediatamente passata al campo per l’allenamento: si è iniziato con una parte di riscaldamento per poi passare a esercizi tecnici e infine concludere con una sessione fisica.

Le parole del tecnico Michele Magliano al termine del primo allenamento stagionale (GUARDA IL VIDEO)

Le dichiarazioni dei direttori Valter Vercellone e Carlo Rocca in occasione del raduno precampionato (GUARDA IL VIDEO)