Mondovì accende il Ferragosto con la 57ªMostra dell’Artigianato Artistico

La Città di Mondovì, capoluogo territoriale e culturale del Monregalese, si prepara per l’evento che da oltre mezzo secolo anima il suo Ferragosto: la Mostra dell’Artigianato Artistico. Un appuntamento che è diventato patrimonio collettivo e rito condiviso, capace di attrarre migliaia di visitatori grazie alla ricchezza degli espositori, alla qualità delle mostre, alla varietà degli eventi collaterali. L’edizione 2025, la cinquantasettesima, vedrà protagonisti oltre cento artigiani e artisti distribuiti lungo il suggestivo percorso ad anello che attraversa il centro storico del quartiere alto di Mondovì: da Piazza Maggiore a via Gallo, passando per la salita al Belvedere, i giardini panoramici e via Vitozzi, senza dimenticare le botteghe e i locali espositivi lungo via Vico, porta d’ingresso della manifestazione.

La Mostra, organizzata dall’associazione “La Funicolare” in collaborazione con la Città di Mondovì, con il sostegno della Fondazione CRC e della Fondazione CRT, e con i contributi della Camera di Commercio di Cuneo e Confartigianato Cuneo, ha trovato nei preziosi volontari un’ulteriore inestimabile risorsa, capace di trasformare l’evento in un’esperienza collettiva vissuta e partecipata da tutta la comunità.

Nel quartiere alto della città, là dove l’antico incontra l’ingegno, le vie si popolano di artigiani, artisti, visitatori curiosi e famiglie in cerca di bellezza. Ogni angolo si trasforma in una galleria diffusa, ogni portone diventa un invito, ogni gesto racconta una storia. Oltre cento espositori daranno forma a un mosaico di saperi e creatività, in un dialogo continuo fra tradizione e futuro.

<figure class="image"> </figure>Ma la Mostra è molto più di una fiera. È un festival diffuso, un evento totalizzante che fonde arte visiva, spettacolo dal vivo, musica, teatro e movimento. Ogni giorno, ogni sera, un invito a lasciarsi sorprendere. In Piazza Maggiore, il grande palco ospiterà artisti capaci di parlare linguaggi diversi: mercoledì 13 agosto i clown della compagnia Cie Bruboc porteranno in scena l’ironia tenera e surreale di Woow!, mentre il giorno dopo, giovedì 14, la voce inconfondibile di Francesco Baccini colorerà di poesia e ironia la notte di Ferragosto.

Il 15 agosto sarà un inno alla leggerezza e alla vitalità con la compagnia Ditta Poletti, che ci condurrà in un gioco scenico fatto di sguardi, sospiri e piccoli duelli comici, prima di lasciare spazio alla voce potente di Nerone, protagonista della scena rap italiana, pronto ad accendere la piazza con l’energia della sua musica.

Sabato 16, Mondovì danzerà al ritmo travolgente dei Balcani con la Lidiya Koycheva & Balkan Orkestra, un vortice di strumenti, voci e sorrisi che inviterà tutti a ballare sotto le stelle. E mentre nel Museo della Ceramica andrà in scena l’esperienza multisensoriale di Noe Canta, con Noemi Bottasso a raccontare i quattro elementi della ceramica intrecciati con i rituali andini dell’Ecuador, i Giardini del Belvedere offriranno una pausa sognante con i suoni e i colori dell’Oriental Show.

La chiusura, domenica 17 agosto, sarà affidata alla delicatezza della musica brasiliana con il trio Tre Mas Onze: melodie vellutate, ritmo dolce, e la sensazione di una fine che è solo l’inizio di un ricordo.

Intorno, tutto il resto. I laboratori creativi ( iscrizioni qui ), in cui adulti e bambini potranno sporcarsi le mani e scoprire la bellezza del “fare”. Le visite guidate in notturna, che aprono le porte dei palazzi nobiliari e delle antiche dimore medievali come Palazzo Fauzone. Le escursioni in e-bike per attraversare il paesaggio monregalese da un punto di vista diverso. Le stampe tipografiche realizzate con macchinari dell’Ottocento, la Torre del Belvedere da cui il Cuneese sembra al tempo stesso vasto e vicino.

E poi le mostre. Diciassette esposizioni distribuite tra palazzi, cripte, chiese, portici e locali storici. Un viaggio nell’arte della ceramica, nel vetro, nella grafica, nella pittura, nella poesia d’acqua. Da Breo a Piazza, ogni angolo sarà una tappa, ogni sala una sorpresa. Ci saranno bastoni da passeggio trasformati in opere d’arte, acquerelli che raccontano la città, sculture che interrogano l’anima, fotografie che trattengono la memoria.

Tra le proposte più evocative, si segnalano:

nel rione di Mondovì Piazza…

Atrio antico Tribunale – Via Vasco, 2

Associazione Culturale Ceramica Vecchia Mondovì

“Magia di forme e… colori”

Atrio e terrazza antico Tribunale – Via Vasco, 2

Paolo Odorizio – Artmagiqueici

“Pareidolia. L’intelligenza naturale si cura”

Via Vico, 2b

Egidio Longo

“Emozioni pittoriche”

Antico Palazzo di Città – Primo piano

Enrica Noceto

“CeraMici e oltre – Terracotta e grafica tra natura e sentimento”

Antico Palazzo di Città – Primo piano

Museo di Arte Vetraria Altarese

Franco Raggi

“Memorie fragili”

Antico Palazzo di Città – Piano terra

Silvio Borsarelli

“Bastoni da passeggio – Utilità e prestigio”

Locale interno portici soprani – Piazza Maggiore

Gianni Vigna

“Poesie d’acqua. Acquerelli di Giovanni Vigna – Mondovì”

Chiesa della Missione – Piazza Maggiore, 8

Associazione Bocce Quadre – Mondovì

“Mostra Cubiqa Itinerante”

13 e 14 agosto: dalle 14.00 alle 22.00

15, 16 e 17 agosto dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00

Ingresso € 1,00 a persona

Sala Pugnani – Academia Montis Regalis

Nanni Errichiello

“Una certa visione del mondo di Nanni Errichiello tra illusione e realtà”

Sala Ghislieri – Via Gallo

Manuela Incorvaia

“Sogno o son desta?”

Sala Ghislieri – Via Gallo

Mario Vivalda

“Legno che sogna”

Cripta della Cattedrale – Via Vitozzi

Franco Alessandria

“Essere o avere”

Vicolo Monte di Pietà, 1

Centro studi Monregalesi

“Mondovì e i suoi stemmi”

Museo della Stampa

Marianna Bruno

“La dea, il fuoco e l’albero. Illustrazioni del tempo e del mito”

nel rione di Mondovì Breo…

Centro espositivo ex Chiesa di Santo Stefano

“Dall’Impressionismo alla modernità, i maestri della luce e del colore”

Dal 13 agosto al 17 agosto: 10:00-13:00 / 16:00-20:00 / 21:00-23:00

Intero € 10,00 – Tariffa ridotta serale € 8,00

Visite guidate tutti i giorni alle ore 16:30 con prenotazione obbligatoria sul sito www.belocalpiemonte.it – Minimo 10 partecipanti

Museo Della Casa – Via G. B. Beccaria, 21 12084 – Mondovì (CN)

Collettiva: “Orizzonti Emergenti”

15 agosto 15:00 – 18:00 / 16, 17 agosto 10:00-13:00 – 15:00-19:00

Ingresso € 8,00

Isola di San Rocco al Ponte delle Ripe

Corrado Ambrogio e Carlo Pellegrino – In memoria

13,14 e 15 agosto 16.00-19.00/ 16 e 17 agosto 10.30-12.00 e 16.00 – 19.00

Tutto questo, e molto altro, è la Mostra dell’Artigianato Artistico di Mondovì. Un invito a rallentare, guardare, ascoltare. Un appuntamento con la bellezza, autentica e viva. Un modo diverso per vivere il tempo dell’estate.

L’ingresso è gratuito