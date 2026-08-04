Cassa di Risparmio di Fossano Spa: conti in crescita nel primo semestre 2026

La situazione dei conti della Cassa di Risparmio di Fossano Spa al 30 giugno 2026 registra un andamento in miglioramento rispetto al primo semestre del 2025, una volta depurato il bilancio dello scorso anno dalla componente straordinaria che ne aveva influenzato positivamente i risultati.

A trainare le performance dell'istituto fossanese è "una raccolta diretta solida e soddisfacente, confermata dal costante incremento dei rapporti di conto corrente".

I volumi raccolti supportano l'erogazione di impieghi a favore di famiglie e imprese del territorio, con "ritmi di crescita che si mantengono superiori alla media nazionale delle aziende di credito".

"Ai positivi dati reddituali contribuiscono sia l'aumento delle masse sia la buona redditività del portafoglio titoli, affiancati dal tradizionale contenimento dei costi di gestione e da un rigoroso controllo dei rischi sul credito".

In vista della seconda metà dell'anno, la banca guarda alle prospettive future con solida fiducia. "Nei mesi autunnali sarà possibile una crescita dei tassi da parte della Banca Centrale Europea" – ha evidenziato il presidente Gianfranco Mondino –, "in tale scenario è prevedibile la buona tenuta del margine di interesse e un risultato di esercizio per l'anno 2026 molto buono con ulteriore forte accantonamento ai già robusti fondi patrimoniali e la distribuzione di adeguati dividendi agli azionisti, il 77% dei quali alla Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano."