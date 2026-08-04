Denti fissi in un giorno: cosa c’è dietro il boom dell’implantologia a carico immediato

Chi convive da anni con una protesi mobile lo racconta quasi sempre con le stesse parole, e non parla di estetica: parla del pranzo della domenica. La dentiera che si sposta mentre si mangia, l’adesivo da riapplicare, la prudenza istintiva quando si parla a lungo davanti a qualcuno. Negli ultimi anni una quota crescente di questi pazienti arriva in studio avendo già sentito nominare “i denti fissi in un giorno” e chiede se sia una cosa seria o l’ennesima promessa pubblicitaria.

La risposta onesta sta nel mezzo. La tecnica esiste, è documentata in letteratura da oltre vent’anni e ha cambiato la vita a molte persone. Ma il nome commerciale con cui circola racconta solo il primo giorno di un percorso che dura mesi, e questo genera aspettative che poi si scontrano con la realtà clinica.

Che cosa significa davvero “carico immediato”

Nella riabilitazione a carico immediato l’odontoiatra inserisce un numero ridotto di impianti in un’arcata sdentata o gravemente compromessa e vi avvita, nella stessa seduta o entro poche ore, una protesi fissa provvisoria. Il paziente esce dallo studio con dei denti fissi, e da qui viene l’espressione “in un giorno”.

Le due parole chiave sono però provvisoria e ridotto. Provvisoria perché quella protesi non è quella definitiva: serve a permettere di masticare, parlare e presentarsi in pubblico durante i mesi in cui l’osso si integra con gli impianti. Ridotto perché il razionale della tecnica è sfruttare le zone di osso ancora buone, spesso inclinando gli impianti posteriori, per evitare interventi ricostruttivi più invasivi. Meno impianti non vuol dire meno lavoro: vuol dire una pianificazione più esigente, perché ognuno di quei pilastri sostiene una porzione di carico maggiore.

Chi è candidabile e chi no

È la parte che nelle brochure si legge di rado. Il carico immediato richiede una stabilità primaria degli impianti sufficiente a reggere subito una protesi. Se l’osso residuo è troppo poco o troppo tenero, quella condizione non si realizza e la scelta corretta è un’altra, non la stessa fatta lo stesso.

Pesano poi fattori generali. Un diabete non compensato, una parodontite ancora attiva, il fumo pesante, alcune terapie in corso: nessuno di questi elementi è di per sé una porta chiusa, ma tutti cambiano la valutazione e a volte richiedono di sistemare prima altro. Una diagnosi seria comincia sempre da una TAC e da un’anamnesi completa, non da un preventivo.

La paura dell’intervento

C’è una componente emotiva che vale la pena nominare, perché è quella che fa rimandare per anni. Molti pazienti descrivono un timore che non riguarda tanto il dolore quanto l’idea di mettersi nelle mani di qualcuno per qualcosa che non si può disfare. È lo stesso meccanismo che questa testata ha già raccontato a proposito della chirurgia ortopedica, quando ha ripercorso le paure più comuni legate a un intervento di protesi d’anca : il timore dell’anestesia, quello delle complicanze, la paura di non tornare come prima.

Vale anche in odontoiatria la stessa contromisura: informazione dettagliata prima, tempi realistici dichiarati apertamente, e la possibilità di fare domande scomode senza sentirsi frettolosi. Un professionista che spiega volentieri anche i limiti di quello che propone è quasi sempre un buon segno.

I tempi reali, dal provvisorio al definitivo

Tra la protesi provvisoria e quella definitiva passano in genere alcuni mesi, il tempo necessario all’osteointegrazione. In quella fase si mangia, ma con qualche accortezza: cibi non troppo duri, igiene domiciliare molto più attenta del solito, controlli periodici in cui il clinico verifica che tutto stia procedendo. È anche il periodo in cui si aggiustano estetica e occlusione, prima di replicarle nella protesi finale.

Chi si aspetta di chiudere la pratica in ventiquattr’ore resta deluso. Chi arriva sapendo che ventiquattr’ore servono a tornare a masticare, non a finire, di solito attraversa quei mesi molto meglio.

Perché il preventivo non è un numero solo

Sul costo circola parecchia confusione, alimentata dal fatto che in Italia le strutture sanitarie non possono pubblicare listini. Ma il punto sostanziale è un altro: due riabilitazioni apparentemente identiche possono avere percorsi molto diversi, e le variabili che spostano davvero il preventivo sono poche e riconoscibili. Il numero e il tipo di impianti. Gli esami diagnostici e la pianificazione tridimensionale. La necessità o meno di rigenerare osso prima di procedere. Il materiale della protesi definitiva, che ha durate e comportamenti differenti. E infine i controlli programmati negli anni successivi, che qualcuno include e qualcuno no.

Chi vuole capire come queste voci si combinano prima di sedersi davanti a un professionista trova una ricostruzione dettagliata in questo approfondimento su quanto costa l’arcata fissa All on Four , utile soprattutto per leggere un preventivo già ricevuto e capire cosa comprende e cosa no.

Il capitolo turismo dentale

Resta il tema delle riabilitazioni fatte all’estero, che ogni anno riguarda anche molti pazienti piemontesi. Il calcolo che si fa alla partenza è quasi sempre corretto sul singolo importo e incompleto su tutto il resto: i viaggi di ritorno per le fasi intermedie, la gestione di una complicanza a distanza, la difficoltà pratica di far correggere un lavoro da chi non l’ha eseguito.

Non è un argomento contro l’estero in sé. È un invito a mettere nella stessa colonna anche i costi che si presentano dopo, perché in implantologia il momento in cui si capisce se un lavoro era buono non è la consegna, sono i cinque anni successivi.

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