Cosmo acquisisce l’ex Filatura Val Varaita: a Busca un nuovo polo produttivo da 25 mila metri quadrati

Il gruppo AGRICOSMO attraverso l’azienda leader Cosmo Srl, eccellenza industriale specializzata dal 1987 nella produzione di macchinari per l’agricoltura, si prepara ad aprire una nuova e fondamentale pagina della sua storia, concretizzando la sua vocazione di azienda radicata nel territorio buschese.

L'azienda ha completato un'importante operazione strategica: l'acquisizione del complesso industriale dell’ex Filatura Val Varaita, situato nel territorio del Comune di Busca. Si tratta di un investimento di grande rilievo che segna un vero e proprio salto di qualità per la Cosmo, pensato con l’intento di potenziare ulteriormente la propria capacità produttiva e di valorizzare i beni storici e industriali del territorio. Tutto questo in aggiunta all’implementazione di una nuova sede in provincia di Forlì, CONCEPTAGRI, confermando il percorso di crescita dell’azienda.





Un nuovo capitolo: 25.000 metri quadri per guardare al futuro

I nuovi spazi dell'ex filatura offrono numeri imponenti: un'area totale sviluppata su circa 25.000 metri quadrati, di cui 12.000 al coperto. L'operazione consentirà una riorganizzazione complessiva della catena produttiva dell’azienda: nei prossimi mesi, infatti, diversi reparti verranno trasferiti dalla sede storica di Via dei Laghi di Avigliana 117 ai nuovi spazi, garantendo flussi di lavoro più efficienti e performanti.





Riqualificazione e valorizzazione per la comunità

Il complesso è nato nei primi anni ‘60 per opera della famiglia Tabasso, diventando parte dell’industria cotoniera italiana. Da allora, attraversando cambi di proprietà occorsi negli anni, il sito è diventato un punto di riferimento per i cittadini della zona, offrendo lavoro a centinaia di famiglie buschesi.

Successivamente, fino al 2012 lo stabilimento ha prodotto tessuti tecnici per Technofabric SpA di Costigliole Saluzzo, il cui attuale presidente, Marco Sbuttoni, esprime la sua soddisfazione per il progetto di Cosmo: “Sono davvero contento di aver ceduto la nostra quota dell’ex Filatura alla famiglia Paolino, composta da persone corrette e realmente appassionate del loro lavoro. Sono sicuro che riporteranno in vita un luogo che merita di non essere dimenticato.”

Tra gli obiettivi primari della Cosmo Srl vi è infatti la riqualificazione del sito, rimasto inutilizzato per diversi anni. L'intervento restituirà progressivamente decoro, ordine e vitalità a una zona strategica del territorio, trasformando uno stabile abbandonato in un polo produttivo di prim'ordine.

"Questa acquisizione nasce come una risposta alle esigenze del mercato, ed è un passaggio necessario per accompagnare la crescita esponenziale della nostra realtà." racconta Federico Paolino, amministratore delegato di Cosmo "Oltre agli aspetti commerciali, per noi significa anche radicarci ulteriormente nel territorio che ci ospita dal 1987. Vogliamo restituire alla comunità di Busca un'area rinnovata, decorosa e piena di nuove prospettive."

Ezio Donadio, Sindaco di Busca, offre lo sguardo dell’amministrazione sull’iniziativa: “Accolgo con estremo favore il progetto di riqualificazione dell’area da parte di Cosmo. Con il passare degli anni, il mancato utilizzo dell’ex filatura ne ha comportato una perdita di contatto con la cittadinanza. L’edificio rimane però un pezzo di storia della nostra comunità e, proprio per questo, il valore aggiunto di questa riqualificazione sta nel fatto che avvenga ad opera di una grande realtà industriale locale che sceglie di investire nel suo territorio.”



Marco Gallo, assessore della Regione Piemonte ed ex sindaco di Busca, commenta l’operazione dell’azienda buschese: “Dopo anni di alterne fortune, l’ex zona della filatura può contare ora su un solido futuro. È un’area produttiva all’ingresso di Busca, che negli anni ha subito anche il passare del tempo. Il suo recupero è determinante per dare all’area una destinazione chiara e definitiva.”

Con l'inaugurazione del nuovo complesso, ormai imminente, Cosmo intende lanciare un segnale di forte dinamismo all’interno dell'imprenditoria locale, confermando il suo desiderio di continuare ad investire, innovare e guardare al futuro con coraggio.