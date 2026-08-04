Cala il buio, sbocciano i fiori. Ed è pura magia: bella di notte

Bella di notte, non è un eufemismo. La Mirabilis Jalapa, questo il suo nome botanico, è realmente magnifica nelle ore che vanno dal tramonto al sorgere del sole, lasciando che sia la notte a rivelarne tutto il fascino.

Proprio in quest'arco di tempo la pianta schiude splendidi fiori a forma di trombetta, con un'incredibile varietà di colori: rosa, giallo, bianco, magenta e perfino sfumature bicolori sugli stessi petali.

Il nome Mirabilis Jalapa fu dato dal medico botanico Carl von Linné nel 1753: "Mirabilis" deriva dall'aggettivo latino "admirabilis", cioè "ammirevole" per via dei colori vivaci dei fiori.

Invece il termine "Jalapa" si riferisce all'omonimo Comune d'origine della pianta, che si colloca geograficamente nello Stato di Veracruz in Messico.

Nel suo ambiente naturale cresce in modo spontaneo, formando cespugli esuberanti che raggiungono facilmente il metro di altezza. La fioritura è abbondante e continua, rinnovando lo spettacolo per tutte le sere d'estate, da giugno a settembre.

L'esplosione cromatica e la particolarità della sua fioritura serale rendono la bella di notte un elemento decorativo molto apprezzato, soprattutto nei giardini che si vivono all'imbrunire. Il profumo intenso e dolce è un ulteriore richiamo irresistibile, perfettamente studiato per attrarre gli impollinatori notturni.

Il segreto della fioritura notturna

Il segreto della fioritura, che ha reso celebre nel mondo quest'essenza di origine peruviana, è infatti un adattamento funzionale all'impollinazione fatta da grandi falene della famiglia Sphingidae, che si muovono soprattutto nelle ore serali. E la pianta ha quindi adattato il suo ciclo vitale per essere pronta a riceverli quando essi sono in attività.

Come luce e temperatura influenzano la fioritura

Anche se la pianta segue un ritmo notturno, la luce del giorno gioca comunque un ruolo fondamentale. La bella di notte ha bisogno di molte ore di sole durante la giornata per accumulare energia sufficiente a sostenere la fioritura notturna. Più sole riceve, più abbondanti e duraturi saranno i suoi fiori. Le temperature influenzano altrettanto: una serata fresca può rallentare l'apertura dei fiori, mentre una notte tiepida favorisce uno spettacolo completo.

Bella di notte, significato e leggenda

Nel linguaggio dei fiori, la bella di notte significa "timidezza". E come altro definire una fioritura tanto bella che decide di non farsi vedere alla luce del sole? Vi è una leggenda intrecciata alla nascita della Mirabilis Jalapa che racconta di come una notte la Luna abbia sentito un pianto lungo e sommesso, che non accennava a fermarsi...

La Luna dovette fare il giro di tutto il mondo, finché non trovò il principe delle lucciole all'ombra di un pozzo: era lui l'origine di quei lamenti tanto strazianti. Egli piangeva, perché il suo popolo, che esce solo al calar del sole, non aveva nessun fiore sul quale posarsi di notte.

La Luna tornò al suo posto, ma continuò a sentire il principe piangere ogni sera. Una notte, Sirio, stella figlio della Luna, preoccupato perché non sentiva più i lamenti, lo fece notare alla madre e le chiese di andare a controllare. Così la Luna, scesa sulla Terra, trovò il principe delle lucciole, ormai prossimo alla morte per età, aggravatosi per il dispiacere di non essere riuscito ad esaudire il desiderio del suo popolo.

A quel punto la Luna, commossa, si strappò una ciglia, la pose sul terreno e subito una pianta dai fiori gialli e fucsia, spuntò dal terreno. Il principe, con le ultime forze che aveva nel suo esile corpo, riuscì a volare sui suoi petali e, contento per aver esaudito il desiderio del suo popolo, morì felice.