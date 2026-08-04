Protezione civile, Bergesio (Lega): "Approvata la riforma: più tutele, valorizzazione del personale e più efficienza per il Paese"

"L'approvazione definitiva in Aula del disegno di legge sulla Protezione Civile rappresenta un passaggio fondamentale per l'intero Paese. Con il voto favorevole della maggioranza, introduciamo una riforma attesa da tempo che riconosce finalmente la specificità, l'abnegazione e la professionalità delle donne e degli uomini impegnati ogni giorno nella tutela della sicurezza delle nostre comunità".

Lo dichiara il senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio, a margine della votazione di questa mattina a Palazzo Madama.



"Con questo provvedimento – prosegue Bergesio – diamo una risposta concreta alle istanze espresse fin dal 2021 dalle Regioni e dagli Enti Locali. Istituiamo una specifica sezione contrattuale dedicata al personale della Protezione Civile nell'ambito del comparto delle Funzioni Locali, ridefinendo il trattamento economico e giuridico. Vengono previste indennità ad hoc per le delicate attività di previsione, prevenzione, pronto intervento ed emergenza, oltre a rafforzare la tutela assicurativa, la copertura legale e a rendere strutturale la formazione continua".



"Un altro punto qualificante della riforma – evidenzia il senatore della Lega – riguarda l'introduzione di linee guida nazionali per uniformare gli standard operativi e formativi e la definizione di una disciplina più chiara sulla responsabilità penale per chi opera nelle emergenze. Dare certezza giuridica a operatori e volontari che intervengono in contesti di estrema urgenza e complessità significa permettere loro di lavorare con serenità: chi rischia per salvare vite umane, nel rispetto delle regole e delle buone pratiche, deve essere tutelato dalle Istituzioni".



"Con questa riforma rendiamo la Protezione Civile ancora più moderna, efficiente e pronta ad affrontare le sfide del territorio. La Lega e il Governo confermano con i fatti il proprio impegno a sostegno di chi lavora quotidianamente per la sicurezza e la protezione dei cittadini", conclude Bergesio.