La Fondazione Ospedale Civile San Chiaffredo di Revello ricerca infermiere

La Fondazione Ospedale Civile San Chiaffredo di Revello è alla ricerca di personale infermieristico, sia in libera professione sia da assumere direttamente.

I candidati dovranno essere in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale.

La retribuzione è in base al CCNL Uneba se dipendenti, oppure tramite incarico diretto se liberi professionisti.

Chi è interessato potrà inviare la propria candidatura all’indirizzo segretario@casariposorevello.it oppure chiamare in struttura: 0175.257124.