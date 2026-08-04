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Economia | 04 agosto 2026, 16:00

La Fondazione Ospedale Civile San Chiaffredo di Revello ricerca infermiere

Scopri i requisiti e come candidarti

La Fondazione Ospedale Civile San Chiaffredo di Revello ricerca infermiere

La Fondazione Ospedale Civile San Chiaffredo di Revello è alla ricerca di personale infermieristico, sia in libera professione sia da assumere direttamente.

I candidati dovranno essere in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale.

La retribuzione è in base al CCNL Uneba se dipendenti, oppure tramite incarico diretto se liberi professionisti.

Chi è interessato potrà inviare la propria candidatura all’indirizzo segretario@casariposorevello.it oppure chiamare in struttura: 0175.257124.

I.P.

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