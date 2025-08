Addio ad Alessandra Balocco, il cordoglio del mondo imprenditoriale e della politica: "Immenso dolore, seguiremo fedelmente il suo esempio e le sue linee guida"

Ha destato profondo cordoglio nel mondo dell'imprenditoria, della politica e nella comunità fossanese, la scomparsa di Alessandra Balocco, 61 anni, presidente e amministratrice delegato dell’omonimo gruppo alimentare.

Malata da tempo, si è spenta oggi. Guidava il gruppo dolciario dalla scomparsa del fratello Alberto, morto folgorato da un fulmine durante un’escursione in bicicletta nell’agosto 2022.

Il Comune di Fossano proclamerà il lutto cittadino, l'azienda fa sapere che i funerali avverranno in forma privata.

LA BALOCCO SPA: "IMMENSO DOLORE, PROSEGUIREMO NEL SUO ESEMPIO"

"Tutti i dipendenti e collaboratori, annunciano con immenso dolore la scomparsa di Alessandra Balocco, Presidente e Amministratore Delegato della Società, avvenuta nella giornata di oggi.

Alessandra, 61 anni, alla guida della Società dal 2022, in azienda dagli anni ’90 al fianco del padre Aldo e del fratello Alberto, ha rappresentato per tutta la sua vita una figura di riferimento per l’intero gruppo, contribuendo con totale dedizione, determinazione e competenza alla crescita e al consolidamento dell’azienda in Italia e sui mercati internazionali.

Il Consiglio di Amministrazione, composto da Ruggero Costamagna, Marco Costamagna, Diletta Balocco, Assunta Pinto e Gianfranco Bessone, Consiglieri di Amministrazione, proseguirà lo sviluppo dell’azienda seguendo fedelmente l’esempio e le linee guida tracciate da Alessandra.

La Società esprime la propria vicinanza alla famiglia in questo momento di grande dolore e si unisce al lutto della comunità di Fossano e di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerla e lavorare con lei".

I funerali avverranno in forma riservata.

IL SINDACO TALLONE ANNUNCIA IL LUTTO CITTADINO

"Apprendo con tristezza la notizia della scomparsa di Alessandra Balocco – ha scritto poco fa sui canali social del Comune di Fossano il sindaco Dario Tallone – . A nome mio, dell'amministrazione comunale e di tutta la Città di Fossano, porgo le più sentite condoglianze alla famiglia e rinnovo i sentimenti di stima e di sincera riconoscenza per l’opera intelligente e lungimirante che Alessandra ha condotto negli anni, contribuendo in modo significativo alla crescita economica e sociale della Città di Fossano e del nostro territorio. Per onorare la sua memoria, come già avvenuto in passato, proclameremo il lutto cittadino nel giorno del suo funerale".

Il SENATORE BERGESIO: "PROFONDO CORDOGLIO PER UNA PERSONA BUONA"

Tra i primi a ricordare Alessandra Balocco, il senatore Giorgio Maria Bergesio: “Sono profondamente addolorato per la prematura scomparsa della cara Alessandra. La notizia ha colpito l'intera comunità piemontese e, in particolare, la città di Fossano.

Alessandra ha dimostrato grande coraggio e forza, assumendo la guida del gruppo Balocco in un momento complesso e di grande dolore e portando avanti con dedizione l'eredità di famiglia. La sua figura di donna, mamma e imprenditrice, animata da forti principi e sani ideali, rimarrà un esempio di tenacia ed impegno.

Era una persona buona e perbene e sono convinto che Alessandra, insieme al papà Aldo e al fratello Alberto, ha contribuito a lasciare il mondo migliore di come lo ha trovato.

Le mie più sentite condoglianze al marito Ruggero, al figlio e a tutti i membri della famiglia Balocco in questo momento di profondo dolore”.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ALBERTO CIRIO: "PERDIAMO UNA DONNA DI VALORE"

“La morte di Alessandra Balocco è una notizia tristissima per il nostro Piemonte. Perdiamo una donna di valore che ha saputo incarnare a pieno quella tradizione delle grandi famiglie imprenditoriali della nostra terra che sanno unire crescita, visione e attenzione per le proprie comunità. Alla famiglia le condoglianze mie e di tutto il Piemonte” dichiara il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio.

***articolo in aggiornamento****