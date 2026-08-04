Verzuolo, al via i lavori per il nuovo incrocio semaforico a servizio delle scuole superiori [FOTO]

Hanno preso il via i lavori per la realizzazione di un nuovo incrocio semaforico, a Verzuolo, tra la strada provinciale 589 e la via IV Novembre, destinato a migliorare l'accesso e la sicurezza dell'area che ospita gli istituti scolastici superiori. Un intervento atteso e strategico per la viabilità locale, che sarà ultimato prima dell'avvio del prossimo anno scolastico.

Ieri, lunedì 3 agosto, l'avvio del cantiere è stato occasione per un sopralluogo istituzionale alla presenza del presidente della Provincia di Cuneo, Luca Robaldo, affiancato dai consiglieri provinciali Ivana Margherita Casale, Silvano Dovetta e Davide Sannazzaro, insieme al sindaco di Verzuolo Mattia Domenico Quaglia.

L'opera prevede un investimento complessivo di circa 185 mila euro, sostenuto in larga parte dalla Provincia con un contributo di 130 mila euro. Il Comune di Verzuolo partecipa all'intervento con circa 55 mila euro provenienti dall'avanzo libero di amministrazione.

L'intervento rappresenta un ulteriore tassello della collaborazione tra Comune e Provincia avviata nel 2018, quando la sede dell'Itis "Rivoira" venne dichiarata inagibile a seguito delle verifiche strutturali che ne evidenziarono le criticità sismiche. In quella fase i due enti lavorarono fianco a fianco per individuare aule e soluzioni temporanee che consentissero la prosecuzione dell'attività didattica, accompagnando parallelamente l'iter che avrebbe portato alla realizzazione della nuova scuola. Un percorso culminato il 9 ottobre 2023 con l'inaugurazione della nuova sede dell'istituto, realizzata dalla Provincia per rispondere alle esigenze degli studenti e del territorio. Oggi il nuovo impianto semaforico contribuisce a completare il sistema di accessibilità e sicurezza al servizio del polo scolastico.

«La sicurezza stradale rappresenta una priorità assoluta, soprattutto in prossimità dei plessi scolastici frequentati quotidianamente da centinaia di studenti, personale docente e famiglie», commenta il presidente della Provincia, Luca Robaldo. «Con questo intervento completiamo un percorso importante che ha visto la nascita della nuova scuola di Verzuolo e che ora si arricchisce di un'opera fondamentale per garantire un accesso più sicuro e ordinato all'area scolastica».

Il sindaco di Verzuolo, Mattia Domenico Quaglia, sottolinea: «Ringrazio la Provincia, il presidente Robaldo e i consiglieri del territorio Ivana Margherita Casale e Silvano Dovetta per aver affrontato concretamente una criticità che da tempo interessava questo incrocio, particolarmente congestionato negli orari scolastici dal passaggio di autobus, auto, motocicli e pedoni. In passato si erano già verificati incidenti e per questo era necessario intervenire. Questo progetto conferma una collaborazione proficua tra Comune e Provincia che dura dal 2018, quando ci siamo trovati a gestire insieme l'emergenza legata all'inagibilità della vecchia sede del Rivoira. Anche in questa occasione il Comune ha fatto la propria parte con un contributo di circa 55 mila euro. Il nuovo impianto migliorerà la sicurezza non solo degli studenti, ma anche di pedoni e ciclisti che frequentano quotidianamente questo viale. I primi mesi di attivazione ci consentiranno inoltre di valutarne la gestione più efficace in relazione ai flussi di traffico».