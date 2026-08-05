Sfregio al ricordo di Andrea Collino, rubato il casco-memoriale. La madre: "Perché aggiungere altro dolore?"

Ci sono gesti che non trovano alcuna giustificazione, azioni che riescono ad aggiungere angoscia a un peso già insopportabile. A quasi un anno dalla tragica scomparsa di Andrea Collino, il 24enne originario di Rocca de' Baldi, che il 15 settembre scorso ha perso la vita in un incidente stradale lungo la Statale 28, la sua famiglia e la comunità locale si trovano a dover affrontare un nuovo, amaro dispiacere.

Dall'incrocio di Breolungi, teatro del drammatico schianto, è stato rubato il casco che gli amici del ragazzo avevano appeso per rendergli omaggio. Un oggetto dal profondo valore simbolico, carico di affetto e memoria, pensato per lasciare un segno tangibile di vicinanza ai cari di Andrea.

(In foto,il casco posizionato sul luogo dell'incidenti dagli amici del 24enne Andrea Collino)

A denunciare l'accaduto è stata la madre del giovane con uno sfogo sui social network, affidando al web tutta la sua amarezza e l'incredulità per un atto di gratuità sconcertante:

"Scusate lo sfogo, ha scritto, ma 1 anno fa circa moriva mio figlio in un incidente in moto. I suoi amici per salutarlo e trasmettere alla compagna, al fratellino a me e a tutti noi suoi cari affetto e cordoglio, avevano appeso di fronte all'incrocio di Breolungi un casco con una dedica. Oggi ho scoperto con immensa tristezza che lo hanno portato via".

Le parole della donna trasmettono un senso di profonda ingiustizia di fronte a un gesto che sfregia il ricordo di una giovane vita spezzata: "Mi chiedo perché abbiano dovuto aggiungere dolore ad un dolore così martellante e costante che tutti noi che gli volevamo bene facciamo fatica a gestire? Che senso ha?".

Nel messaggio, infine, c'è lo spazio per una speranza e un appello accorato alla sensibilità di chiunque si trovi a passare in quella zona. "Visto che il contenuto del casco è stato sparso qua e là lì intorno, se qualcuno lo trovasse in giro potrebbe contattarmi", conclude la donna.

Resta lo sgomento per un gesto privo di qualsiasi rispetto per il lutto e per la memoria di Andrea Collino. L'auspicio di tutti è che il casco possa essere ritrovato e restituito al luogo in cui gli amici lo avevano collocato, per restituire un pizzico di conforto a una famiglia già duramente provata.