"Fuori Segnale – Dialoghi inter-generazionali": il 29 e 30 agosto a Mondovì Piazza il festival promosso da NoSignal ETS

Mondovì, L'associazione NoSignal ETS comunica ufficialmente Fuori Segnale – Dialoghi inter-generazionali, il festival che si terrà a Mondovì Piazza il 29 e 30 agosto, negli spazi dell'ex Tribunale.



L'evento nasce con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo nell'ambito del bando SparksZ , con il contributo della Fondazione CRC e il patrocinio di Regione Piemonte, Provincia di Cuneo e Città di Mondovì.



Fuori Segnale propone due giorni di dialoghi, talk, incontri, workshop e reading dedicati al tema del dialogo inter-generazionale, affrontato attraverso prospettive diverse: media e informazione, filosofia, storia, attivismo, politica e molto altro ancora. Un evento creato dai giovani, per i giovani, sui giovani.



I primi ospiti annunciati sono: il professore Andrea Maggi, insegnante di lettere ed educazione civica nella scuola secondaria, diventato noto al grande pubblico come il "Prof" del docu-reality Rai Il Collegio. La giornalista e autrice Silvia Boccardi, in dialogo con la giornalista del "Il Post" Sofia Calvo. Matteo Saudino, in arte Barbasofia, docente di storia e filosofia in un liceo di Torino, è tra i più seguiti divulgatori filosofici italiani sul web. Il più giovane sindaco d’Italia Livio Aurelio Scaramella, in dialogo con il sindaco di Mondovì Luca Robaldo. E Lucio Zanca, manager, formatore e career mentor, per oltre vent'anni direttore generale di alcuni tra i principali club professionistici del basket italiano e tanti altri.



Per tutte le info e il programma visitate il sito Fuorisegnale.it e i social @fuorisegnale.