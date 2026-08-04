Costigliole Saluzzo, completato lo sgombero dell'ex distributore: più sicurezza davanti al polo scolastico

È stato completato a Costigliole Saluzzo lo sgombero dell'ex distributore di carburante situato nelle immediate vicinanze del nuovo polo scolastico, un intervento che rappresenta un importante passo avanti per la sicurezza dell'area frequentata quotidianamente da studenti, famiglie e personale scolastico.

Grazie ai lavori conclusi in questi giorni è stato possibile rendere più sicuro l'accesso alle scuole e prolungare in modo adeguato il viale ciclopedonale, migliorando la fruibilità degli spazi e favorendo una mobilità più sicura per bambini e ragazzi.

L'area sarà ora sistemata in via provvisoria, in attesa dell'avvio degli interventi di riqualificazione previsti nell'ambito dei finanziamenti Fesr, il cui cantiere è programmato per il 2027.

Il progetto interesserà l'intera area esterna al nuovo polo scolastico, con l'obiettivo di valorizzare ulteriormente gli spazi pubblici e renderli ancora più funzionali e accoglienti.

"L'intervento appena concluso - dicono dal Municipio - rientra nel lavoro di programmazione avviato durante il precedente mandato amministrativo e rappresenta un tassello significativo nel percorso di miglioramento della sicurezza urbana e scolastica. Un'opera ritenuta strategica per Costigliole Saluzzo, che consentirà di garantire un accesso più sicuro al complesso scolastico e di offrire un ambiente più ordinato e protetto a studenti, insegnanti e a tutto il personale che ogni giorno vive la scuola".