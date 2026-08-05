Baldissero d’Alba, il sollievo del sindaco per il bambino ritrovato: "E’ stata una notte lunghissima, fortunatamente è finita bene"

"E’ stata una lunga notte, ma siamo felici che sia finita bene. Vorrei ringraziare di cuore tutti quelli che sono stati qui da ieri sera: dai carabinieri ai vigili del fuoco, ai tanti residenti che non sono andati a dormire e hanno preso parte alle ricerche. Fortunatamente è finita bene".

E’ stanca ma sollevata la voce con cui il sindaco di Baldissero d’Alba Michele Lusso ci racconta al telefono quanto accaduto nelle lunghe ore trascorse in località Baroli sino al momento in cui, pochi minuti prima delle 9 di questa mattina, il bambino di dieci anni disperso dalla serata di ieri è stato ritrovato poco distante dalla casa nella quale vive con la famiglia in questa zona al confine con Ceresole d’Alba.

Era in un noccioleto, nascosto tra gli alberi, a un passo dalla palazzina di sei alloggi in cui la sua famiglia, immigrati di origine africana, si è ricongiunta al papà, qui da un paio d’anni per lavorare in un’azienda della zona.

"Bravissime persone – racconta il primo cittadino – per i quali i primi ad allarmarsi ieri sera sono stati i vicini. Mi hanno chiamato e mi sono precipitato. Dopo pochissimo sono arrivati i carabinieri, giunti in forze da diverse stazioni della zona, da Canale, da Sommariva Perno, da Cherasco, insieme al comandante della Compagnia di Bra, tenente colonnello Tommaso Gioffreda, sul campo per coordinarli. E sono arrivati i vigili del fuoco, da Alba, da Sommariva del Bosco, dal Comando di Cuneo, poi affiancati dal nucleo cinofili e da quella specializzata nel volo dei droni, partita da Padova. Uno schieramento di uomini cui si sono affiancati tanti residenti, rimasti sul posto tutta la notte a cercare questo bimbo. Saremmo stati in cinquanta o sessanta. Li ringrazio tutti di cuore".

Pochi minuti prima delle 9 il bambino è stato intravisto da un vigile del fuoco dell’Unità di Comando Locale tra le piante di nocciolo di un vicino appezzamento, forse intento a nascondersi, disorientato. E’ possibile che non fosse rincasato volontariamente, magari dopo uno screzio, un rimprovero dei genitori. Ma sono ipotesi.

Ancora Lusso: "E’ arrivato qui da un paio di mesi, non parla italiano. E’ stato consegnato al papà, che lo ha abbracciato. Una bella famiglia, hanno una bimba più piccola. Sono davvero sollevato, tutta la borgata e tutto il paese ha vissuto una notte di apprensione, finita bene".

Ora un meritato riposo? "Passo ancora in municipio e poi sì, andrò a dormire un paio d’ore".

[L'Unità di Comando Locale dei Vigili del Fuoco]