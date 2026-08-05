Presidiata tutta la notte l'area dell'incendio tra Priero e Montezemolo: indagini in corso per stabilire le cause dell'innesco

È stata presidiata tutta la notte la zona tra Priero e Montezemolo dove ieri, martedì 4 agosto, è divampato un incendio che ha interessato una vasta porzione di territorio, che ha richiesto un ingente dispiego di uomini e mezzi dei volontari AIB (Anti Incendi Boschivi) e dei Vigili del Fuoco, provenienti da diverse zone del Cebano e del Monregalese.

Sul posto hanno operato le squadre AIB di Castino, Ceva, Priero, Garessio, Saliceto, dei Vigili del Fuoco permanenti di Mondovì e volontari di Ceva, Garessio, Ormea e Fossano che hanno operato da terra, mentre dall'alto è intervenuto il Drago dei Vigili del Fuoco che, coordinato dal CoAIB della Regione Piemonte Daniele Cora, ha effettuato numerosi lanci d'acqua per supportare le operazioni di messa in sicurezza del fronte abitato verso il comune di Priero, dove si stavano dirigendo le fiamme.

A rendere particolarmente complesse le operazioni è stato vento che si è alzato in zona.

Ancora da stabilire le cause dell'innesco del rogo che potrebbe essere di origine dolosa. L'area è stata presidiata tutta la notte dai volontari AIB e dai Vigili del Fuoco. Al momento sul posto oltre alle squadre di terra che stanno effettuando le operazioni di bonifica è presente il DOS (Direttore Operazione Spegnimento) dei Vigili del Fuoco e il CoAIB della Regione Piemonte.

L'area risulta al momento sotto controllo e resterà presidiata nel corso della giornata.