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Ritrovato il bambino scomparso da ieri sera a Baldissero d’Alba
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Cronaca | 05 agosto 2026, 08:03

Scomparso da ieri sera, ricerche senza sosta per un bambino di 10 anni a Baldissero d’Alba

Il piccolo era uscito a giocare nel cortile di casa intorno alle 20.30, ma non ha più fatto rientro. Attivato già ieri sera il piano provinciale di ricerca: impegnati vigili del fuoco, carabinieri e Protezione civile, con droni, unità cinofile ed elicottero Drago

Squadre dei vigili del fuoco impegnate nelle ricerche

Squadre dei vigili del fuoco impegnate nelle ricerche

Sono in corso senza sosta le ricerche di un bambino di 10 anni, residente con la famiglia in una frazione di Baldissero d’Alba, di cui non si hanno più notizie da ieri sera, martedì 4 agosto, intorno alle 20.30.

Il bambino era uscito, come era solito fare, per giocare nel cortile di casa, ma non è più rientrato. I genitori, presenti sul posto, hanno dato l’allarme dopo aver constatato che il figlio non era tornato. Al momento non risultano contatti con il bambino e, secondo quanto riferito, nessuno lo avrebbe visto allontanarsi.

L'allarme ha fatto scattare già nella serata di ieri il piano provinciale di ricerca delle persone scomparse, attivato dalla Prefettura intorno alle 22.30 su richiesta dei carabinieri. Da quel momento sono impegnati nelle ricerche vigili del fuoco, carabinieri e Protezione civile.

Le operazioni vedono coinvolte numerose squadre, con l'impiego di droni e unità cinofile. Sono in arrivo anche ulteriori risorse dal Nord Italia, mentre è previsto l'impiego dell'elicottero Drago dei vigili del fuoco per la perlustrazione dall'alto.

Il territorio viene passato al setaccio sia via terra sia dall'aria, con l'obiettivo di controllare tutta l'area circostante. Saranno inoltre perlustrati alcuni laghetti presenti nelle vicinanze, che rientrano tra le zone da verificare.

Al momento le ricerche, nonostante l'imponente mobilitazione, non hanno dato esito. Le squadre stanno proseguendo le attività per individuare il bambino e ricostruire i suoi possibili spostamenti.

Sara Aschero

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