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Cronaca | 04 agosto 2026, 10:32

Fossano, a fuoco nella notte cassette di legno davanti a un negozio

Le fiamme sono divampate intorno a mezzanotte in prossimità di un’attività di frutta e verdura. Sul posto i vigili del fuoco hanno evitato il coinvolgimento delle tapparelle sovrastanti

Immagine di repertorio

Immagine di repertorio

Nella notte a Fossano un incendio è divampato intorno alle 00.15 davanti a un negozio di frutta e verdura. A prendere fuoco sono state alcune cassette di legno accatastate all’esterno.

Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco di Fossano, che ha rapidamente circoscritto e spento le fiamme. L’incendio è rimasto fortunatamente limitato all’esterno e non ha avuto il tempo di coinvolgere le tapparelle sovrastanti.

La situazione è stata quindi riportata sotto controllo scongiurando il rischio che le fiamme potessero propagarsi alla struttura dell’esercizio commerciale. L'intervento si è quindi concluso con la messa in sicurezza dell'area.

Redazione

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