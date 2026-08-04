Fossano, a fuoco nella notte cassette di legno davanti a un negozio

Nella notte a Fossano un incendio è divampato intorno alle 00.15 davanti a un negozio di frutta e verdura. A prendere fuoco sono state alcune cassette di legno accatastate all’esterno.

Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco di Fossano, che ha rapidamente circoscritto e spento le fiamme. L’incendio è rimasto fortunatamente limitato all’esterno e non ha avuto il tempo di coinvolgere le tapparelle sovrastanti.

La situazione è stata quindi riportata sotto controllo scongiurando il rischio che le fiamme potessero propagarsi alla struttura dell’esercizio commerciale. L'intervento si è quindi concluso con la messa in sicurezza dell'area.