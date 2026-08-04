Camion rimosso dalla tangenziale di Alba, ma la carreggiata resta chiusa: divelte 120 metri di barriere

Lunghe code e rallentamenti sulla tangenziale di Alba, dove la corsia in direzione Asti è stata chiusa per consentire la rimozione del mezzo pesante, che nella notte è finito fuori strada ribaltandosi.

Le operazioni sono ora concluse , ma la carreggiata resta chiusa. L’incidente avvenuto nella notte ha infatti provocato danni ingenti alle infrastrutture,sono state divelte circa 120 metri di barriere laterali.

Per questo motivo la Statale 231 resterà interdetta al traffico fino al completamento degli interventi di ripristino e messa in sicurezza. Al momento, la conclusione dei lavori è prevista probabilmente per giovedì, una tempistica legata anche alla necessità di approvvigionare i materiali e procedere successivamente al montaggio delle nuove barriere.

La deviazione predisposta è locale e, secondo le prime indicazioni, non dovrebbe comportare particolari criticità per la circolazione. Restano comunque possibili rallentamenti nell’area interessata.

L’incidente si era verificato intorno all’una della notte, poco dopo l’uscita del Mogliasso, in direzione Asti. Il camion, che trasportava un carico di pomodori, era uscito autonomamente di strada e si era ribaltato senza coinvolgere altri veicoli.

Il conducente era rimasto bloccato all’interno della cabina e per liberarlo era stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Alba, impegnati nell’estricazione insieme al personale sanitario del 118. L’uomo, dopo le prime cure, era stato trasportato in ospedale per i dovuti accertamenti.

Sul posto erano intervenuti anche i carabinieri di Alba per i rilievi e le indagini sulla dinamica dell’incidente, mentre le operazioni di recupero del mezzo sono state affidate alla ditta Morellato Trasporti di Isola d’Asti e la gestione della viabilità sono state coordinate da Anas e dalle forze dell’ordine.