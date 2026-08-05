TIRO CON L'ARCO / Gli Arcieri dell'Elice salutano lo storico fondatore Francesco Galante, Gabriella Sasia è la nuova presidente [FOTO]

Domenica 2 agosto, come da tradizione da molti anni, si è tenuta la gara “Della Porchetta” 48 frecce a 25mt per ogni categoria, organizzata da A.S.D Arcieri dell'Elice presso il campo in via Madonna della Riva a Cuneo.

150 gli amici che hanno partecipato a questa grande festa, alla presenza dell'assessore allo sport del Comune di Cuneo Valter Fantino e provenienti da tanti diversi gruppi arcieristici della regione Piemonte e della Liguria.

Quest'anno la tradizionale gara é stata anche un momento per salutare lo storico presidente e fondatore degli Arcieri dell'Elice Francesco Galante e festeggiare la neo eletta presidente Gabriella Sasia.

Francesco Galante è stato presidente dal 1992 fino a giugno 2026, e per 35 anni ha organizzato tante gare e manifestazioni, sempre presente con il suo solito carisma, grazie a lui la società è cresciuta sia a livello regionale che nazionale portando molti atleti a gareggiare in manifestazioni importanti.

L'atleta più giovane della compagnia dice di lui: "È sempre disponibile con tutti noi, positivo, sempre pronto a dare un consiglio e ad aiutarci se abbiamo bisogno o se abbiamo un momento di sconforto”.

Nella sua carriera nel mondo arcieristico vanno ricordate le tante gare e manifestazioni a cui ha partecipato, a livello regionale e nazionale, con successo. Francesco Galante rimane nel gruppo dei consiglieri degli Arcieri dell’Elice come vice-presidente e la sua eredità verrà portata avanti, con lo stesso impegno e spirito, da Gabriella Sasia, già vice presidente e importante braccio destro di Galante per anni e artefice insieme a lui della crescita della società e dei successi ottenuti. Gabriella raccoglie un'importante eredità ma il gruppo dell'Elice, che l'ha eletta all'unanimità, é sicuro di avere scelto la persona giusta per continuare la tradizione di successi della compagnia.

Francesco rimarrà nei cuori di tutti gli arcieri dell'Elice e nei cuori di tutti gli amici Arcieri!