Cordoglio a Pocapaglia per la morte di Giuseppe Criscenzo

Commozione e cordoglio a Pocapaglia dopo la notizia della morte di Giuseppe Criscenzo, 46 anni, corriere, deceduto in seguito ad uno schianto sull’ autostrada A21 in provincia di Cremona.

L’uomo, originario della Sicilia, abitava nel piccolo paese roerino da una quindicina di anni, ed era conosciuto e stimato da tutti.

Grande appassionato delle 4 ruote, domenica sera stava tornando dal Raduno Mondiale 2025 delle Citroen 2CV, svoltosi in Slovenia, presso un aeroporto vicino alle grotte di Postumia, a 50 km da Lubiana.

Con lui viaggiavano la moglie e la figlia dodicenne, rimaste ferite nello scontro con una Mercedes, il cui conducente è stato elitrasportato all’ospedale di Brescia.

Dal sito internet del Club 2Cv Italia si legge: “Il Consiglio Direttivo del Club Citroën 2CV e Derivate esprime profondo cordoglio per la tragica scomparsa di Giuseppe Criscenzo, avvenuta il 3 agosto in un incidente stradale nei pressi del casello di San Felice, mentre rientrava dal Raduno Mondiale 2CV in Slovenia.

Giuseppe, 46 anni, originario di Palermo e residente in provincia di Cuneo, era un socio appassionato e stimato da tutta la nostra comunità. Insieme a lui viaggiavano la moglie e la figlia, rimaste ferite, ma non in pericolo di vita. Alla sua famiglia e ai suoi cari va il nostro più sincero abbraccio. Lo ricorderemo sempre con affetto. Il Consiglio Direttivo Club Citroën 2CV e Derivate www.2cvclubitalia.com ”

La dinamica dell’incidente è al vaglio della Polstrada, che ha eseguito i rilievi sul luogo dell’incidente, nel tratto autostradale fra San Felice e Castelvetro Piacentino. La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale.

Non sono ancora state stabilite le date delle esequie.