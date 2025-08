È Matteo Di Modica il motociclista che ha perso la vita a Lesegno

Si aggrava il bilancio delle persone che, dall'inizio di questo 2025, hanno perso la vita sulla strade della Granda.

Nella prima serata di oggi, martedì 5 agosto, a perdere la vita sulla strada statale 28 del "Colle di Nava", è stato Matteo Di Modica, classe 1987, residente a Mondovì in frazione Sant'Anna d'Avagnina.

Mentre percorreva la ss28, in sella alla sua motocicletta, per dinamiche al vaglio dei Carabinieri, è rimasto vittima di un violento scontro con un'autovettura, in località Pile, nel territorio comunale di Lesegno.

L'allarme è scattato poco dopo le 19 e le operazioni si sono protratte a lungo. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 e l'elisoccorso atterrato in regione Pile. I Vigili del Fuoco erano presenti con le squadre dei permanenti di Mondovì e i volontari del distaccamento di Ceva, non solo per la manovre di messa in sicurezza, ma anche per domare le fiamme che hanno interessato la motocicletta a seguito del violento scontro.

Sono risultate purtroppo vane le manovre di rianimazione messe in atto dai soccorritori per cercare di salvare l'uomo, tecnico alla Simic di Camerana, che lascia la compagna e la loro bambina piccola.

La donna alla guida dell'auto, una donna di 48 anni di Ceva, è stata invece trasportata in codice giallo a Mondovì con la medicalizzata del 118.