Salute, Coldiretti Cuneo: "vacanze al via ma sempre badando alla sana alimentazione"

Dalla parte dei cittadini e della loro salute anche in vacanza. È questo il filo conduttore della campagna estiva promossa da Coldiretti, Federconsumatori, Fondazione Campagna Amica e Fondazione Aletheia, che accompagnerà cittadini e turisti per tutta l'estate con iniziative di informazione e sensibilizzazione dedicate alla sana alimentazione.

L'alleanza tra il mondo degli agricoltori e quello dei consumatori rafforza un messaggio comune: la prevenzione inizia dalle scelte quotidiane a tavola e passa attraverso un'alimentazione sana, consapevole e trasparente. Da un lato la tutela dei diritti e della salute dei consumatori, dall'altro l'impegno quotidiano degli agricoltori nel garantire prodotti nostrani, stagionali, tracciabili e di qualità.

"Il progetto si inserisce nel solco di Campagna Amica per la Salute, che lo scorso 10 luglio ha visto l'organizzazione, a livello nazionale e in cinque ospedali piemontesi, tra cui il Santa Croce e Carle di Cuneo, di mercati contadini, laboratori e convegni, oltre alla distribuzione di prodotti freschi, sani e genuini. L'obiettivo è sottolineare l'importanza di una corretta alimentazione e contrastare il consumo di cibi ultra-formulati che, come la ricerca scientifica ha già evidenziato, possono favorire l'insorgenza di numerose patologie", spiega Enrico Nada, Presidente di Coldiretti Cuneo.

"Continueremo l'attività di sensibilizzazione durante questi mesi estivi nei nostri agriturismi di Terranostra e nei mercati di Campagna Amica. L'obiettivo è diffondere una maggiore consapevolezza sul legame tra alimentazione e salute, alla luce delle più recenti evidenze scientifiche, che collegano il consumo abituale di alimenti ultra-formulati a un aumento del rischio di numerose patologie, tra cui obesità, diabete di tipo 2, malattie cardiovascolari e disturbi metabolici", conclude Francesco Goffredo, Direttore di Coldiretti Cuneo.

Al centro della campagna i cinque consigli per un'estate in salute: