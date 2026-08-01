"Il tuo servizio e il tuo esempio resteranno per sempre parte della nostra storia": la Croce Rossa di Alba piange Barbara Basso

Lutto, nell'Albese, per la scomparsa dell'infermiera Barbara Basso, in servizio presso l’Asl Cn 2 dal 2002, dapprima in ospedale ad Alba, poi sul territorio e, ultimamente, presso la Casa di Reclusione di Alba.

Stimata professionista, lascia un vuoto difficile da colmare tra quanti l'hanno conosciuta.

Il cordoglio del Comitato Croce Rossa di Alba

Il Presidente, il Consiglio Direttivo, le Infermiere Volontarie dell'Ispettorato di Alba, i Volontari e i Dipendenti della Croce Rossa Italiana – Comitato di Alba esprimono il più profondo cordoglio per la scomparsa della Sorella Barbara Basso.

Per molti anni Barbara ha rappresentato un punto di riferimento per il Corpo delle Infermiere Volontarie, distinguendosi per il suo instancabile spirito di servizio, la professionalità, la generosità e la profonda umanità con cui ha svolto la propria missione al fianco delle persone più vulnerabili.

Il suo esempio, la sua dedizione ai principi della Croce Rossa e il ricordo del suo costante impegno continueranno a vivere nella memoria di tutte le Sorelle, dei Volontari e di quanti hanno avuto il privilegio di conoscerla e di condividere con lei un tratto di cammino.

Alla famiglia giungano le più sentite e sincere condoglianze da parte dell'intero Comitato della Croce Rossa Italiana di Alba.

Ciao Barbara. Il tuo servizio e il tuo esempio resteranno per sempre parte della nostra storia.