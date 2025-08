Incendio distrugge falegnameria alla periferia di Alba [FOTO E VIDEO]

Un imponente schieramento di Vigili del Fuoco è impegnato nelle operazioni necessarie allo spegnimento dell’incendio sviluppatosi da questa mattina all’interno di un capannone artigianale sede di una falegnameria in via Alba-Cortemilia a Ricca di Diano d’Alba, all’altezza dell’incrocio con via Tarramini.

Sul posto stanno operando squadre arrivate dal vicino distaccamento di Alba, dai Comandi di Cuneo e Asti, e dai distaccamenti di volontari di Cortemilia e Savigliano.

Non risulta la presenza di feriti. Ignote al momento le cause del rogo.

IL VIDEO

L’allarme è scattato alle ore 9.43 di questa mattina, mercoledì 6 agosto.

Il fabbricato, andato in buona parte distrutto, è sede della storica attività artigianale condotta dalla famiglia Revello.

Sul posto hanno a lungo operato pattuglie della Polizia Locale e i Carabinieri, impegnate nella regolazione del traffico sul trafficato corso all’uscita della città.