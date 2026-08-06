Presentata la maglia ufficiale di L'Étape Mondovì by Tour de France 2026

Mondovì e il Monregalese si preparano a vestirsi dei colori de L'Étape Mondovì by Tour de France. È stata presentata la maglia ufficiale dell'edizione 2026, il capo tecnico esclusivo che sarà consegnato a tutti gli iscritti e che accompagnerà i ciclisti lungo i percorsi della manifestazione in programma domenica 20 settembre.

Realizzata da Parentini Bikewear, storico marchio italiano specializzato nell'abbigliamento tecnico da ciclismo, la nuova jersey rappresenta molto più di un semplice indumento sportivo: è il simbolo dell'ingresso nella grande famiglia de L'Étape by Tour de France, un ricordo destinato ad accompagnare ogni partecipante ben oltre il giorno della manifestazione.

Il design nasce dall'incontro tra la tradizione del territorio e l'identità internazionale dell'evento. Il viola, colore predominante della maglia, è un omaggio alla Granfondo Alpi del Mare, che nel 2025 ha dato vita a una prima edizione memorabile e rappresenta il filo conduttore tra il passato e il futuro dell'evento monregalese. Le sfumature gialle, invece, richiamano immediatamente il colore simbolo del Tour de France, creando un'identità grafica moderna, elegante e fortemente riconoscibile.

La maglia sarà consegnata a tutti gli iscritti alla Granfondo e alla Cicloturistica (in una versione dedicata con il lilla al posto del viola) e, come previsto dal regolamento della manifestazione, dovrà essere indossata durante l'evento. Un capo tecnico di alta qualità destinato a diventare il simbolo di appartenenza a una community internazionale di appassionati che ogni anno sceglie di vivere l'esperienza ufficiale del Tour de France nei cinque continenti.

La jersey ufficiale rappresenta inoltre il progetto condiviso da una rete di aziende che hanno scelto di sostenere L'Étape Mondovì by Tour de France. Sul capo trovano spazio i marchi dei partner che rendono possibile la manifestazione: De Dietrich e Galfer, i title sponsor dell'evento, insieme a Antique Mirror, Banca di Boves, BAW, Cetilar Nutrition, i-Gate, Karhu, Merlo, Michelin, Officine Mattio, Reale Mutua, Rule Components, Sant'Anna, Sram, Zona-0, oltre al partner territoriale Comune di Mondovì.

Un network di aziende che condivide i valori di qualità, innovazione, sostenibilità e promozione del territorio, contribuendo alla crescita di una manifestazione che punta a diventare uno dei principali appuntamenti del calendario ciclistico internazionale.

L'Étape Mondovì by Tour de France rappresenta l'appuntamento italiano che porta nel cuore del Monregalese l'esperienza della corsa ciclistica più famosa del mondo, offrendo ai partecipanti un'organizzazione di livello internazionale, percorsi spettacolari e un intero weekend dedicato alla bicicletta.

Le iscrizioni sono aperte con quota promozionale di 50 euro fino al 20 agosto, comprensiva della maglia ufficiale, del pacco gara, dei ristori, del pasta party e della medaglia finisher. La partecipazione alla Cicloturistica è invece disponibile al costo di 25 euro, quota che resterà invariata fino alla chiusura delle iscrizioni.

Con questa nuova maglia, L'Étape Mondovì by Tour de France rafforza ulteriormente la propria identità: un evento capace di unire l'eredità della Granfondo Alpi del Mare, l'eccellenza del territorio monregalese e il prestigio del marchio sportivo più iconico del ciclismo mondiale.