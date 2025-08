Vince 2 milioni con un Gratta e Vinci al centro commerciale: la fortuna bussa a Cuneo

Mattinata indimenticabile al centro commerciale “Grande Cuneo” (ex Auchan), dove oggi, mercoledì 6 agosto, un cliente ha sbancato con un Gratta e Vinci vincendo ben due milioni di euro. È successo alla tabaccheria Gallery, punto di riferimento per molti clienti del centro.

A raccontare l’incredibile episodio è il titolare, Federico Rolando: “È un cliente abituale da circa un anno. Ogni tanto acquista anche un Gratta e Vinci, ma certo non ci aspettavamo nulla del genere”. Stamattina ha comprato un biglietto della serie “Sotto il sole” da 10 euro, come di consueto lo ha grattato subito. Poi si è rivolto alla collaboratrice del negozio, certo della vincita, ma senza specificare quanto.

(Il biglietto vincente)

“Lei ha controllato il biglietto al terminale – prosegue Rolando – ma la macchina diceva che la vincita non era esigibile. A quel punto ho verificato io stesso e ho capito subito il motivo: aveva vinto due milioni di euro. Una cifra che naturalmente non possiamo pagare in tabaccheria”.

Il fortunato vincitore è un giovane operaio di colore, impiegato in una ditta della zona. Nonostante la somma stratosferica, ha mantenuto la calma: “Era ovviamente felicissimo – conclude Rolando – ma la sua è stata una gioia composta, quasi incredula”.

Il colpo di fortuna del giovane operaio suona come un piccolo miracolo quotidiano. Un biglietto da dieci euro, grattato con la solita speranza che tutti hanno quando lo acquistano, si è trasformato in un futuro tutto da riscrivere.