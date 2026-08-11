TENNIS / Cuneo, al J30 ITF Under 18 arriva anche "Giove Pluvio": pioggia e spettacolo al Country Club

Non siamo a Montreal, ma anche a Cuneo, nelle prime giornate del J30 ITF Under 18 in corso sui campi del Country Club, tra i protagonisti c'è stato "Giove Pluvio". La pioggia ha infatti fatto capolino nel pomeriggio, costringendo gli organizzatori a modificare il programma della giornata e a trasferire parte degli incontri sui tre campi in terra rossa coperti all'interno della struttura.

Il programma prevedeva dalle 15.30 l'avvio dei match sugli otto campi all'aperto messi a disposizione dal Country. Il maltempo ha però imposto una soluzione alternativa e, inevitabilmente, anche un prolungamento della giornata. La prima parte del programma, quella del mattino, si era invece svolta regolarmente senza interruzioni.

Tra gli incontri inaugurali, alle 10 sul campo centrale, c'era anche una racchetta di casa: Camilla Falco, impegnata contro la svedese Fredrika Nicander, numero 1 del tabellone femminile. La vittoria è andata alla scandinava, che si è imposta 6-3 6-2. Un successo meritato, costruito sulla regolarità e sulla solidità dei fondamentali, ma che non toglie merito alla prova della giocatrice del Country, capace di rimanere in partita e di tenere testa all'avversaria in numerosi game.

Tra le protagoniste di giornata anche Elisa Pieri, giovane toscana e sorella minore di Jessica e Tatiana Pieri, da tempo inserite nei circuiti maggiori. Per lei un successo netto, 6-1 6-0, contro la brasiliana Raffaela Lorenti Ribeiro.

Un game in più ha concesso Camilla Iannece, vittoriosa 6-2 6-0 su Aurelia Zaffuto, mentre Olivia Rotteglia ha superato l'ucraina Anna Makarchuk con il punteggio di 6-2 6-1.

Nel derby tutto italiano tra Eleonora Tranchero, già protagonista sui campi del Country, e l'alessandrina Bianca Baroglio, è stata la prima a imporsi con un doppio 6-2. Bene anche Kate Stroppiana, che ha battuto Nicole Ballotta 6-3 6-3.

Il trasferimento sotto la struttura ha poi permesso di portare avanti alcuni incontri nonostante il peggioramento delle condizioni meteo. Tra i primi match conclusi nel pomeriggio, quello di Aurora Garzella, under 14 toscana del TC Lucca, capace di superare in due set Aurelia Schober, 6-3 6-2.

Successo anche per Pieragostini, proveniente dalle qualificazioni, che ha battuto Ilaria Rondinelli 6-2 6-1. Più combattuta la sfida vinta da Francesca Montorsi, che ha superato la sesta testa di serie Margherita Ferretti per 6-2 2-6 10-6.

(Lorenzo Leone in azione sul centrale)

Ha lottato fino all'ultimo punto anche la torinese Ginevra Grande, giocatrice caratterizzata da un tennis vario e meno monocorde rispetto a quello di molte giovani racchette moderne. Alla fine, però, ha dovuto arrendersi alla neozelandese Jaimee Collinson, numero 4 del seeding, vittoriosa 6-3 7-5.

Nel tabellone maschile arriva invece la seconda vittoria in altrettante giornate per il numero 2 del seeding, Diego Tarlazzi, under 16 tesserato per il CT Massa Lombarda. Il giovane italiano ha dominato il canadese Joachim Marx, superato con un netto 6-0 6-2.

Tarlazzi aveva già aperto il suo torneo battendo il saluzzese Leonardo Barbero, sconfitto 7-6 7-6. Barbero si è però subito riscattato, centrando oggi il successo per 6-3 6-4 sul britannico Morrell.

La sorpresa è arrivata invece dal match del numero 1 del seeding, Mihailo Trivunac, italiano dello Junior Perugia. Il favorito ha incassato una battuta d'arresto contro il kazako Darken, che ha avuto la meglio alla distanza imponendosi nel match tie-break per 10-3.

Partita combattuta anche quella tra il lussemburghese Gabriele Paolucci e l'azzurro Daniel Tonucci, con il primo vincitore per 6-1 3-6 10-6.

Nel derby italiano Marco Brignoli ha superato Tommaso De Vizia per 6-2 6-3, mentre l'ucraino Ohorodnych ha fermato il francese Adrot con un doppio 6-4. Successi anche per lo spagnolo Eric Badenes Giner e per Leonardo Bernabo, che ha sconfitto 6-3 6-2 Tyson Grant, fratello minore di Tyra.

Quando la pioggia ha finalmente concesso una tregua, il programma maschile è potuto riprendere sui campi esterni. Il tabellone femminile, invece, ha concluso la propria giornata sui campi coperti della struttura.

Domani, meteo permettendo, il J30 ITF Under 18 del Country Club entrerà in una nuova fase. È infatti attesa la conclusione della fase a gironi, mentre prenderanno il via anche i tabelloni di doppio.

Un appuntamento di particolare interesse per Cuneo, anche perché il Country Club è tra i primi circoli al mondo ad aver sposato questa nuova formula di matrice ITF, pensata per valorizzare il percorso internazionale dei giovani tennisti. E dopo aver superato anche l'ostacolo "Giove Pluvio", la speranza è che domani a parlare siano soltanto le racchette.