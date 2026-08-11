Cambio al comando dei Carabinieri di Casteldelfino: arriva il maresciallo Marco Stincone Rosa

Cambio della guardia al comando della Caserma dei Carabinieri di Casteldelfino. Dopo circa tre anni il maresciallo Leonardo Alba passa il comando al maresciallo Marco Stincone Rosa.

Martedì 11 agosto l'amministrazione comunale di Bellino, rappresentata dal sindaco Valter Borgna e dal vice sindaco Davide Roux sono stati a dare il benvenuto al nuovo maresciallo e nell'occasione hanno consegnato una targa al maresciallo Alba come segno di gratitudine per il lavoro svolto a tutela del territorio dai carabinieri di Casteldelfino a cui per competenza territoriale appartiene il comune di Bellino.

"La consegna della targa - dice il sindaco di Bellino Valter Borgna - è un atto simbolico, ma che vuole testimoniare il riconoscimento dell'amministratore comunale e della popolazione di Bellino per il grande lavoro svolto sul territorio dai militari della caserma di Casteldelfino. La loro presenza è sempre stata apprezzata da tutti sia per la competenza che per la discrezione con cui hanno operato.

Nell'occasione - conclude Borgna - diamo un caloroso benvenuto al maresciallo Marco Stincone Rosa al quale auguriamo buon lavoro certi che sulle orme del suo predecessore saprà stabilire un in ottimo rapporto con la popolazione della nostra vallata".