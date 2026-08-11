La Carovana di Alba torna a Valdieri: oltre cento soci insieme per il tradizionale soggiorno estivo

Per dieci giorni la Carovana di Alba si è trasferita in blocco a Valdieri. Dall'8 al 17 agosto la colonia albese gestita dalla Caritas ospita il tradizionale soggiorno estivo dell'associazione di volontariato albese, che da oltre trent'anni promuove percorsi di inclusione, autonomia e partecipazione per le persone con disabilità e le loro famiglie. Un appuntamento che quest'anno riunisce oltre cento soci e che rappresenta uno dei momenti più consolidati nella vita del sodalizio.

Le giornate trascorrono tra attività, momenti di condivisione e incontri con le realtà che accompagnano la Carovana. Questa mattina, martedì 11 agosto, a raggiungere Valdieri sono stati gli amici del Moto Club Campamack di San Damiano d'Asti, che durante la mattinata hanno dato ai ragazzi la possibilità di provare l'esperienza di un giro in moto.

La giornata proseguirà questa sera con un altro appuntamento legato al rapporto costruito nel tempo con il paese. L'intero gruppo sarà ospite della Pro Loco di Valdieri per una polentata, occasione conviviale che rinnova un legame tra la Carovana e la comunità locale che prosegue da oltre trent'anni.

Il soggiorno estivo arriva inoltre subito dopo la conclusione di un altro progetto dell'associazione. Domenica 9 agosto si è chiusa a Rodello la tappa della mostra fotografica "Artefatti fatti ad arte", con le fotografie di Enzo Massa, ospitata dal 1° agosto nell'Ex Chiesa dei Battuti.

Per l'esposizione si prepara ora un nuovo viaggio, questa volta fuori dal territorio albese. Dal 26 settembre al 10 ottobre "Artefatti fatti ad arte" sarà a Milano, nell'Ex Chiesetta del Parco Trotter. L'inaugurazione è prevista sabato 26 settembre alle 16; la mostra sarà visitabile dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 18.30 e nel fine settimana dalle 10.30 alle 13 e dalle 16.30 alle 18.30, sempre a ingresso libero.

Il soggiorno di Valdieri e il percorso della mostra raccontano così due dimensioni complementari dell'attività della Carovana: da una parte la costruzione quotidiana di relazioni, autonomia e inclusione, dall'altra un progetto artistico che, conclusa la tappa langarola, si prepara a raggiungere Milano.