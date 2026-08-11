Frassino ricorda l’ex sindaco Spirito Cornaglia: un amministratore che ha fatto molto per la valle Varaita

L’amministrazione comunale di Frassino vuole ricordare l’ex sindaco e maestro elementare cavalier Spirito Cornaglia, amministratore valligiano di lungo corso nato nel 1924 e deceduto nel 2007.

Sindaco democristiano del paese dal 1952 al 1965 e poi nuovamente nella seconda parte degli anni ’80, per vari mandati ha fatto parte dell’assemblea del Bim del Varaita. Importante il suo contributo per la realizzazione della strada del colle dell’Agnello, inaugurata nel 1970.

Le sue vaste e importanti relazioni politiche si rivelarono determinanti nei passaggi cruciali della realizzazione dell’opera.

La giunta di Frassino, guidata dal sindaco Roberto Ellena, venerdì 14 agosto gli dedicherà un giardino, in prossimità della sede del Bim e dell’Unione montana, con una cerimonia che prevede alle 16 la partecipazione dei rappresentanti istituzionali e conseguente scoprimento della targa.

Farà seguito, con inizio intorno alle 17,45, nei locali del municipio, un incontro-convegno dedicato alla figura dell’ex sindaco con interventi del sindaco Roberto Ellena, del giornalista Giampaolo Testa e dell’avvocato Gianpiero Boschero.

L’evento è patrocinato da Unione montana Valle Varaita, Bim e associazione culturale San Maurizio di Frassino, la borgata la cui strada di accesso era stata tenacemente voluta proprio dall’allora sindaco Cornaglia .