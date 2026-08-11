Alba continua a rinnovare il suo centro storico: dal 24 agosto al via la riqualificazione di via Paruzza e gli interventi di manutenzione tra via Acqui e piazza Miroglio

Prosegue il percorso di riqualificazione del centro storico di Alba, con nuovi interventi pensati per rendere gli spazi pubblici più belli, sicuri e funzionali.

Dopo il completamento dei lavori in via Acqui e via Accademia, da lunedì 24 agosto prenderà il via il cantiere per la riqualificazione del primo tratto di via Paruzza, insieme agli interventi di manutenzione della pavimentazione nell'intersezione tra via Acqui, via Giraudi e piazza Miroglio.

L'intervento su via Paruzza rappresenta un ulteriore tassello del progetto di riqualificazione del centro storico.

La nuova pavimentazione in porfido, insieme all'ampliamento del marciapiede in pietra sul lato opposto del complesso della Maddalena, contribuirà a rendere la via uno spazio più accogliente, più sicuro per chi si muove a piedi e più armonioso dal punto di vista architettonico.

Il progetto riprende le soluzioni già adottate in via Accademia, creando continuità tra gli spazi pubblici e valorizzando un collegamento strategico del centro cittadino.

L'obiettivo è completare l'intervento entro la fine di settembre, così da presentare una prima parte della via completamente rinnovata in occasione della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba.

Durante i lavori, il tratto interessato sarà chiuso al traffico veicolare. Saranno comunque sempre garantiti il transito pedonale lungo il marciapiede esistente e l'accesso alle abitazioni e alle attività commerciali.

Sempre da lunedì 24 a mercoledì 26 agosto saranno eseguiti interventi di manutenzione straordinaria della pavimentazione in porfido e la sostituzione delle lastre in pietra di Luserna danneggiate nell'intersezione tra via Acqui, via Giraudi e piazza Miroglio.

Per consentire l'esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza saranno adottate le seguenti modifiche temporanee alla viabilità:

via Acqui sarà chiusa al traffico all'altezza di via Balbo, con accesso consentito ai residenti;

via Giraudi sarà chiusa al traffico all'altezza di via Senatore Como, con accesso consentito ai residenti;

in via Vida sarà temporaneamente invertito il senso di marcia nel tratto compreso tra piazza Monsignor Grassi e piazza Miroglio;

l'uscita da piazza Rossetti e piazza Miroglio sarà possibile attraverso via General Govone oppure transitando dal parcheggio del Convitto dell'ASL CN2.

Contestualmente saranno eseguiti anche interventi marginali di manutenzione delle pavimentazioni in vicolo Provvidenza, via Rattazzi e via Cuneo.

Dichiarano il sindaco Alberto Gatto e l'assessore ai Lavori pubblici Edoardo Fenocchio: "Prosegue il programma di manutenzione e riqualificazione del centro storico, con interventi che puntano a preservare il pregio delle nostre pavimentazioni e a garantire maggiore sicurezza per cittadini e turisti. Siamo consapevoli che questi lavori comporteranno alcuni temporanei disagi alla circolazione, ma si tratta di opere necessarie per tutelare il patrimonio urbano e migliorare la qualità degli spazi pubblici. Ringraziamo residenti, attività commerciali e utenti della strada per la collaborazione e la pazienza durante l'esecuzione degli interventi, che saranno realizzati nel più breve tempo possibile".