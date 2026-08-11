Cavallermaggiore: Madonna del Pilone ricorda i fratelli Francesco e Davide Gennero a 6 anni dalla morte

Tutto quello che stiamo cercando comincia da come siamo, così ci insegna san Francesco d'Assisi: «Ecco io faccio nuove tutte le cose».

Le parole tratte dal libro dell'Apocalisse di Giovanni Apostolo in ricordo dei giovani Francesco e Davide Gennero per andare oltre la sofferenza e provare a far ripartire la speranza.

In occasione del 6° anniversario della prematura scomparsa dei due fratelli, sabato 4 settembre, dalle ore 20.30, nella parrocchia Maria Madre della Chiesa, in frazione Madonna del Pilone (Cavallermaggiore), si terrà l'incontro con don Luigi Maria Epicoco, sacerdote, filosofo e scrittore della diocesi de' L'Aquila, sopravvissuto al terremoto del 2009.

Per informazioni sull'incontro e servizio babysitter contattare Daniela al 333/8874188. La serata inizierà con la preghiera del Rosario e seguirà la catechesi per portare a casa quel pizzico di fiducia, di serenità e di speranza in più. Bisogna saper rinascere, sempre.