Il circolo Acli di Roata Canale prepara la festa di San Gioacchino

Il circolo Acli di Roata Canale, guidato dalla presidente Chiara Bertaina, si prepara a vivere la Festa di San Gioacchino, in programma dal 21 al 25 agosto.
Si comincerà dunque venerdì 21 agosto, alle ore 20, con la serata del “Gran Bollito Misto” e la musica occitana dei Lou Serpent (info 333 95 61 180).
Sabato 22 agosto, alle ore 16, partenza dalla frazione per raggiungere la tenuta BisAlpaca in via Genova 140, dove si terrà l’evento “Scopri gli amici alpaca” (prenotazione obbligatoria al 338 83 92 294). Alle 19, presso il tendone della festa, Apericena preparatorio allo spettacolo della tribute band Vasco-Liga Emergenza Rock e, a seguire, DJ Pog.
Domenica 23 agosto, alle ore 10.30, S. Messa solenne e a seguire aperitivo buffet.
Alle ore 14 raduno auto e moto d’epoca “2° Memorial Peyracchia Renato” (info: 334 93 68 866). Alle ore 20 cena con “Paella di Pescado”.
Lunedì 24 agosto, alle ore 20 “Mangia, bevi e gioca”, serata con giochi di squadra e cena a base di antipasti (info 333 71 25 885).
Martedì 24 agosto si chiuderanno i festeggiamenti alle ore 19.30 con la “Gran Polentata” (senza prenotazione) e la musica dell’orchestra Marco & Deber Band.
Tutte le sere sarà attivo il Luna Park.
Complimenti a tutti i soci volontari del circolo Acli di Roata Canale per l’impegno a creare comunità, amicizia e socializzazione nella frazione.