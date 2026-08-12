Sanfront, al via i festeggiamenti per la patronale dell’Assunta

Conclusi i festeggiamenti frazionali a Robella e al Serro, prendono il via nel capoluogo sanfrontese i numerosi appuntamenti legati alla festa patronale dell’Assunta.

Ricco il programma, che offre eventi diversi aperti a tutte le fasce di età.

Ecco di seguito il calendario:

Giovedi 13 agosto

Ore 14: gara a petanque presso il cortile dell’oratorio; ore 19: apertura "OCR camp" presso il cortile dell’oratorio;

ore 20:00: inaugurazione della mostra fotografica "US Sanfront atletica - 50 anni di storia 1976/2026" presso l’ex cinema comunale;

ore 21:00: serata latina con "Piero e Elena" - ballo al palchetto con ingresso libero sotto l’ala comunale (evento offerto da autocarrozzeria BIEMME);

Venerdì 14 agosto:

ore 10:30: benedizione dei bambini alle in chiesa parrocchiale, con colazione offerta dall’Adas;

ore 15:30: Santa Messa presso la casa di riposo;

ore 14:00: gara a petanque per bambini da 8 a 14 anni presso il cortile dell’oratorio;

ore 20,30: cena argentina in bianco con asado - a seguire tributo a Zucchero Fornaciari con “Cipo Sugar” e DJ Set Dario Viale presso l’ala comunale (prenotazione obbligatoria entro 8 agosto al numero 3336696193 o tabaccheria “da Cele”)

Sabato 15 agosto:

ore 9:30: ritrovo presso la casa di riposo con esibizione della banda di Racconigi e sfilata lungo le vie del paese; ore 10:30: Santa Messa dell'Assunta e processione;

Ore 12:00: dedica del sonetto alla US Sanfront Atletica e a seguire rinfresco offerto da Proloco ed US Sanfront; Ore 21:00: sotto l'Ala comunale: serata danzante con l'orchestra "liscio Simpatia” – ingresso libero; Domenica 16 agosto ore 14:00: gara a petanque "Lui e lei" presso il cortile dell'oratorio;

ore 20:30: cena piemontese degli agnolotti pastificio Martino sotto l'ala Comunale (prenotazione obbligatoria entro 8 agosto al numero 3336696193 o tabaccheria “da Cele”) - a seguire serata occitana folk rock con il gruppo "Jonglars";

ore 22:00: grande spettacolo pirotecnico a cura di Ettore Ghibaudo

Sabato 12 settembre

Ore 20,30: “Sanfront oltre lo sguardo: un territorio da vivere” – proiezione a cura di Areavideo, presenta la serata il giornalista Beppe Gandolfo presso l’Ala Comunale;

Sabato 19 settembre

ore 19:00: Pic nic tricolore in piazza Statuto e a seguire proiezione del film "C'è ancora domani”.

Durante i festeggiamenti sarà in funzione servizio bar presso l’Ala comunale, mentre nel centro del paese sarà allestito un grandioso luna-park per il divertimento dei più piccoli. Inoltre, durante lo svolgimento dei festeggiamenti, presso l’ex-Cinema comunale sarà allestita la mostra fotografica a cura dell’US Sanfront , e presso il cortile dell’oratorio sarà proposto “OCR CAMP” dalle ore 10:00 alle 20:00