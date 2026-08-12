Voices of Caos: Asco accende il Movì Music Festival con uno show senza precedenti

Un'orchestra dal vivo. Un coro lirico. La potenza della musica elettronica e della techno. E ASCO, DJ, producer e direttore d'orchestra, al centro di uno spettacolo nel quale musica classica e cultura elettronica si incontrano in una dimensione completamente nuova.

Venerdì 11 settembre 2026 i Giardini di Villa Nasi ospiteranno “Voices of CAOS”, il progetto che ha portato ASCO sui palchi italiani ed europei trasformando il tradizionale live elettronico in una vera e propria esperienza immersiva.

L'appuntamento, organizzato da Wake Up per il Movì Music Festival, porterà a Mondovì uno degli spettacoli più originali e spettacolari della scena elettronica contemporanea.

Dietro il progetto Voices of CAOS c'è ASCO, nome d'arte di Alessandro Xiueref, DJ e producer italiano che negli anni ha costruito un percorso artistico di respiro internazionale, portando la propria musica dai club europei ai grandi palchi della scena elettronica mondiale.

Nel corso della sua carriera si è esibito in appuntamenti di primo piano come l'Ultra Music Festival di Miami e il Balaton Sound, affiancando all'attività europea numerosi tour in Asia, con date in Cina, Giappone, Vietnam e Thailandia. Il suo percorso lo ha portato anche nella DJ Mag Top 100, una delle classifiche più conosciute della scena internazionale, e a pubblicare musica attraverso etichette di riferimento del settore come Spinnin' Records, dopo essere entrato nell'orbita di artisti quali Sander van Doorn e Blasterjaxx.

Ma è con l'incontro tra elettronica e musica sinfonica che ASCO ha costruito la parte più riconoscibile della propria identità artistica. Presentato come “The First Orchestral DJ”, ha portato la figura del DJ dalla console al podio del direttore d'orchestra, dando vita a Voices of CAOS: uno show in cui dirige dal vivo orchestra e coro e nel quale archi, fiati e percussioni incontrano beat elettronici, drop e sonorità techno. Un dialogo continuo tra la potenza della musica sinfonica e l'energia del dancefloor, capace di fondere linguaggi apparentemente lontani in un unico grande spettacolo.

Celebri hit della musica dance vengono reinterpretate in chiave orchestrale, mentre alcuni dei grandi temi della tradizione classica vengono trasformati attraverso il linguaggio dell'elettronica contemporanea.

A rendere ancora più potente l'esperienza è la componente visiva dello show: luci, tecnologia ed effetti scenici sincronizzati con la musica accompagnano l'intera performance, fiamme, getti di CO₂ ed effetti pirotecnici che trasformano il concerto in uno spettacolo da vedere oltre che da ascoltare.

Una produzione pensata per sorprendere anche chi normalmente non frequenta il mondo della musica elettronica e capace, allo stesso tempo, di portare il linguaggio della musica classica davanti a un pubblico nuovo.

A rendere ancora più suggestiva la data di Mondovì sarà la cornice dei Giardini di Villa Nasi, uno dei luoghi più affascinanti della città. Qui Voices of CAOS prenderà vita con l'arco delle Alpi, la collina di Piazza e la Torre del Belvedere sullo sfondo, in uno scenario che, con il calare della sera, esalterà ancora di più la potenza delle luci e degli effetti scenici dello show.

La spettacolarità della produzione di ASCO incontrerà così un panorama unico, trasformando i Giardini di Villa Nasi nel palcoscenico ideale per una serata che promette di essere molto più di un concerto: un'esperienza da vivere e da vedere, oltre che da ascoltare.

Una combinazione di orchestra, elettronica, effetti scenici e paesaggio che farà dell'appuntamento dell'11 settembre una delle serate più attese del Movì Music Festival 2026.