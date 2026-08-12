Mondovì presenta la ‘Mostra dell’Artigianato Artistico’

La tanto attesa Mostra dell’Artigianato Artistico di Mondovì Piazza, giunta alla sua 58esima edizione, orgogliosa del riconoscimento come fiera di interesse nazionale, è imminente.

L’inaugurazione ufficiale è in programma giovedì 13 agosto alle 17,30 in Piazza Maggiore, alla presenza di numerose autorità. Nell’occasione verrà presentato il nuovo piatto commemorativo realizzato dalla Ceramica Besio 1842, e firmato dall’artista monregalese Michela Basso. Quest’anno una duplice dedica: all’architetto Paolo Vidili, visionario artefice del recupero di diversi spazi di pregio della città di Mondovì e a Giovanni Garelli, una storica figura del volontariato monregalese che per anni ha collaborato all’organizzazione della MAA.

Da giovedì pomeriggio, quindi, fino alle 23.30 si potrà seguire il percorso ad anello tra le vie e nei palazzi del centro storico di Mondovì Piazza, partendo da Piazza Maggiore e percorrendo via Gallo, salita al Belvedere (dove si potrà anche mangiare presso la Taverna della torre, allestita nel cortile della biblioteca civica), giardini del Belvedere e via Vitozzi, per curiosare tra le esposizioni degli artigiani provenienti da tutta Italia. Anche in alcuni locali della principale via d’accesso, via Vico, saranno presenti originali esposizioni di artigianato artistico.

La manifestazione e gli spettacoli sono ad ingresso gratuito e, dal venerdì 14 fino alla domenica 16, sarà aperta dalle 11 alle 23.30. Il 17 di agosto l’evento si concluderà alle ore 18.00.

L’artigianato artistico, in esposizione nelle vie e nei palazzi del centro storico di Mondovì Piazza, sarà – come è giusto che sia – il cuore della manifestazione, affiancato da un ricco calendario di attività che sapranno andare incontro alle aspettative non solo degli appassionati del genere. Laboratori, workshop, dimostrazioni dal vivo, visite guidate, escursioni in e.bike, aperture straordinarie di palazzi e monumenti: tutto graviterà su Piazza Maggiore con il suo spettacolare palcoscenico che ospiterà, fin dalla prima sera, un cartellone variegato di proposte musicali e di intrattenimento in grado di soddisfare i palati più esigenti, per un’estate monregalese tutta da vivere.

Dal 13 al 17 agosto, raggiungendo il Monte Regale direttamente dal quartiere Breo tramite la funzionale e coreografica funicolare, Mondovì ritornerà ad essere la ‘Capitale dell’Artigianato e dell’arte’ nelle sue diverse forme.