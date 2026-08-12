NUOTO / Anita Gastaldi scalda i motori, il suo Europeo si appresta ad entrare nel vivo

Dopo l'amarezza per la squalifica della staffetta 4x100 mista mixed sta per entrare nel vivo l'Europeo della braidese Anita Gastaldi.

L'allieva di Fabrizio Clary punta a migliorare il suo palmares, che ad oggi la vede campionessa italiana nei 200 misti F e nei 100 farfalla F (di cui è anche primatista), medaglia di bronzo nei 200 farfalla agli europei 2025, oltre ad altri brillanti successi nazionali ed extra moenia.

Le gare sono visibili sui canali Rai (Rai 2, Rai Sport e in streaming su Rai Play) e Sky Sport (anche in streaming su SkyGo e Now).

Il programma

100 FARFALLA FEMMINILE - GIOVEDÌ 13 E VENERDÌ 14 AGOSTO

13 agosto 9:30 - eliminatorie (100 farfalla F) Paola Borrelli, Costanza Cocconcelli, Anita Gastaldi

13 agosto 18:51 - semifinale - 100 farfalla F

14 agosto 18:30 - finale - 100 farfalla F

200 MISTI FEMMINILE - VENERDÌ 14 E SABATO 15 AGOSTO

14 agosto 9:30 - eliminatorie (200 misti F) Chiara Della Corte, Anita Gastaldi, Anna Pirovano

14 agosto 19:37 - semifinale (200 misti F)

15 agosto 18:47 - finale (200 misti F)

200 FARFALLA FEMMINILE - SABATO 15 E DOMENICA 16 AGOSTO

15 agosto 9:30 - eliminatorie (200 farfalla F) Paola Borrelli, Giada Alzetta, Anita Gastaldi

19:56 - semifinale (200 farfalla F)

16 agosto 18:47 - finale (200 farfalla F)