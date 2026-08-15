CICLISMO / Altare e Avidano della Vigor Piasco ok ai campionati italiani esordienti

Risultati lusinghieri, pur se assistiti da scarsa fortuna, per Jacopo Altare e Davide Avidano ai campionati Italiani esordienti disputati sulla pista di Firenze.

Il primo è riuscito ad arrivare ai quarti di finale nella velocità, dove si è però imbattuto nel quotato Paolo Rosato (vincitore successivamente del titolo tricolore) che ha avuto la meglio. Ottavo posto finale quindi per Jacopo Altare.

Il secondo, che ha preso parte anche alla prova dell'omnium, è sceso in lizza nella madison in coppia con Oliver Ceppi. Nonostante una caduta di quest'ultimo, Davide Avidano, pur costretto a compiere da solo vari giri dell'anello, è riuscito ugualmente a garantire la finale al duo. Ma anche in questa gara Oliver Ceppi è stato nuovamente vittima di caduta, sicchè l'astigiano ha percorso ancora diverse tornate solitario. E l'ordine d'arrivo ha decretato la coppia Davide Avidano e Oliver Ceppi in ottava posizione.

In Piemonte invece la categoria allievi si è misurata su strada, pilotata dal direttore sportivo Gianfranco Lantermino, nel "Gran Premio Martiri" di Borgo Ticino nel novarese.

La gara si è sviluppata su di un circuito alquanto impegnativo caratterizzato da un'ascesa superata per undici volte. Qualificata anche la concorrenza; al via infatti ben trentuno squadre per un totale di 115 partenti. Fra gli atleti della Vigor il più attivo era inizialmente Tomas Lantermino che si inseriva nei vari tentativi di fuga, emulato in secondo battuta dal compagno di squadra Francesco Mellano. Ma sul traguardo si imponeva il trentino Pietro Valenti, grazie ad un assolo da finisseur nel settore di chiusura. Oltre ai due suddetti, hanno partecipato alla competizione difendendo i colori del club, presieduto da Claudio e Silvio Mattio, anche Dennis Solavaggione e Fabio Martino.