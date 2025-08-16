Incidente mortale a Verzuolo: la vittima è Fintina Malin Mihai, 32enne residente a Tarantasca

Sono ancora in corso gli accertamenti per individuare le cause del grave incidente stradale avvenuto venerdì mattina poco dopo le 11 tra Falicetto e Saluzzo, sulla strada provinciale 161.

Nel sinistro ha perso la vita un operaio di 32 anni: Fintina Malin Mihai il suo nome, di nazionalità rumena e residente a Tarantasca.

Ha perso il controllo della Renault Mègane di cui era alla guida, invadendo la corsia opposta e gli è stato fatale il violento impatto frontale contro un autoarticolato. Vano ogni tentativo di soccorso. L'uomo è deceduto sul colpo.