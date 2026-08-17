Il progetto Migrans torna al Bric Lombatera di Paesana: dal 19 agosto monitoraggio dei rapaci in migrazione

Da mercoledì 19 agosto a domenica 6 settembre il Parco del Monviso allestisce a Bric Lombatera, panoramica cima a pochi passi da Pian Munè nel comune di Paesana, il consueto campo di osservazione diurna e di monitoraggio degli uccelli rapaci in migrazione verso l'Africa. Le attività sono condotte dal personale del Parco del Monviso e sono aperte alla partecipazione di appassionati e birdwatcher volontari, senza necessità di prenotazione.

Sabato 29 agosto l'associazione Cuneo Birding propone inoltre, dalle ore 9 alle 16, "In volo verso l'Africa", una giornata di avvicinamento all'osservazione dei rapaci migratori aperta a tutti e a partecipazione libera; l'attività dell'associazione prosegue domenica 30 agosto al sito della Madonna del Pino di Demonte, in Valle Stura, seguito dall'Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime. Per ulteriori informazioni sulla partecipazione alle giornate di osservazione è possibile contattare il Parco del Monviso al numero 011.4321008 o alla mail segreteria@parcomonviso.eu.



L'edizione 2026 del progetto Migrans prende il via dopo gli ottimi risultati registrati lo scorso anno: nel 2025, stagione in cui è stato raggiunto il traguardo simbolico della centomillesima osservazione effettuata a Bric Lombatera dall'avvio del progetto, sono state effettuate 3.745 osservazioni: un dato leggermente superiore alla media di circa 3.600 rapaci censiti ogni anno e che ha interrotto il trend negativo del biennio precedente, quando erano stati osservati 2.506 rapaci nel 2023 e 2.386 nel 2024. Come di consueto, la specie più numerosa è stata il falco pecchiaiolo (Pernis apivorus), con 3.625 esemplari osservati e indice di migrazione di 30 individui all'ora, con un picco di 105 individui all'ora registrato il 26 agosto. Sono stati censiti anche 43 nibbi bruni (Milvus migrans), 12 falchi di palude (Circus aeruginosus) e 10 bianconi (Circaetus gallicus), specie quest'ultima che conferma il trend positivo delle osservazioni negli ultimi anni. Registrate anche osservazioni di specie più difficili da individuare, come l'albanella minore (Circus pygargus), il lodolaio (Falco subbuteo) e il falco pescatore (Pandion haliaetus). Il cielo della valle Po è stato attraversato anche da alcune cicogne nere (Ciconia nigra) e da un gruppo di 31 cicogne bianche (Ciconia ciconia).



Migrans giunge nel 2026 alla ventinovesima edizione. Avviato nei primi anni Novanta e coordinato dall'Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime, il progetto coinvolge una rete di siti di osservazione italiani e stranieri: in Italia sono 46, distribuiti praticamente in tutte le regioni. La raccolta dei dati con modalità costanti nel tempo permette di confrontare le diverse stagioni e di seguire l'evoluzione del fenomeno migratorio.



Bric Lombatera si trova lungo una delle principali rotte utilizzate dai grandi uccelli veleggiatori durante il viaggio verso i quartieri di svernamento africani. I rapaci sfruttano le correnti ascensionali per guadagnare quota e ridurre il dispendio energetico, affrontando così spostamenti di migliaia di chilometri. La continuità delle osservazioni rende il sito di Paesana particolarmente importante per lo studio della migrazione attraverso le Alpi occidentali.