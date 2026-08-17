Mercatino di Ferragosto, è un successo: Ceva di conferma punto di riferimento per appassionati e collezionisti

È stato un vero successo il Mercatino dell’Antiquariato di Ferragosto, che ha animato Ceva richiamando nel centro cittadino un pubblico numeroso e appassionato e confermando la crescente rilevanza di un appuntamento ormai entrato a pieno titolo tra gli eventi più attesi dell’estate cebana.

Sono stati oltre 200 gli espositori presenti, arrivati da diverse aree del Nord Ovest – Piemonte, Liguria e Lombardia – ai quali si sono aggiunti alcuni operatori provenienti dall’estero, in particolare dalla Francia e dall’Olanda. Una partecipazione ampia e qualificata che ha trasformato le vie e le piazze di Ceva in un vero e proprio percorso tra antiquariato, modernariato, collezionismo, oggetti d’epoca e curiosità, capace di attirare visitatori anche da fuori provincia.

“Il successo dell’edizione di Ferragosto del maercatino non si misura soltanto nei numeri, ma anche nella qualità dell’offerta e nella crescente reputazione conquistata dalla manifestazione – afferma l'assessore alle Manifestazioni Luca Prato -. Un riconoscimento particolarmente significativo arriva proprio dagli esperti del settore che hanno seguito e supportato l’organizzazione dell’appuntamento: secondo la loro valutazione, il Mercatino di Ceva sta assumendo una dimensione sempre più importante, sia sotto il profilo quantitativo sia per la qualità degli espositori e dei materiali proposti.

Siamo molto soddisfatti del risultato di questa edizione – aggiunge l’assessore Prato –. La grande partecipazione di espositori e di pubblico ci conferma che il Mercatino dell’Antiquariato di Ferragosto sta crescendo e che Ceva può diventare sempre più un punto di riferimento per questo tipo di iniziative. È particolarmente significativo il fatto che, accanto agli espositori provenienti dal nostro territorio e dalle regioni vicine, siano arrivati anche operatori dall’estero. È un segnale della capacità dell’evento di farsi conoscere e apprezzare ben oltre i confini locali”.

L’assessore rivolge quindi un ringraziamento particolare a Marisanna Rolfo, “che, come ogni anno, si è adoperata con grande impegno, passione e disponibilità per la riuscita dell’iniziativa”, e agli esperti del settore, che hanno messo a disposizione dell’organizzazione competenza, consigli preziosi e un importante contributo anche sul piano della comunicazione.

La grande affluenza registrata nel giorno di Ferragosto rappresenta un elemento di valore per l’intero tessuto turistico di Ceva. La presenza di centinaia di espositori e di un pubblico proveniente anche da altre province e regioni ha infatti generato un'importante occasione di promozione della città, valorizzandone il centro storico e rafforzandone il ruolo di luogo di incontro e di riferimento per eventi capaci di richiamare visitatori.